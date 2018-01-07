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За год на Донбассе обезвредили 360 000 мин

Комментариев: 2
Разминировано в зоне АТО около 26 000 гектаров.
Взрывотехники очистили 1100 километров дорог
Взрывотехники очистили 1100 километров дорог

За 2017 год взрывотехники провели разминирование в Донецкой и Луганской областях на площади около 26 000 гектаров, обезвредив около 326 000 взрывоопасных предметов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

"По состоянию на 1 января группы разминирования Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли мероприятия по разминированию на территории около 26 тысяч гектаров. Удалось обезвредить и уничтожить около 326 тысяч взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Как отмечается, за этот период очищены более 1100 километров дорог и около 18 километров железнодорожных путей. В целом специалисты проверили 106 объектов.

"К работам привлекались также неправительственные организации, которые на протяжении прошлого года принимали участие в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очистили более 130 гектаров территории и выявили 528 взрывоопасных предметов", – добавили в министерстве.

Как ранее сообщалось, на разминирование территорий в Луганской и Донецкой областях Украине понадобится минимум 10-15 лет, кроме того, это потребует огромных затрат.

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Теги: Минобороны, донбасс, разминирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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леша    07.01.2018, 11:51
Оценка:  0
леша
а почему не 36000000??
qaz12011    07.01.2018, 09:51
Оценка:  +1
qaz12011
Саперы смеются до колик в животе.Вы для начала разминируйте 10 мин в день,а потом будете пиз..еть о 1000 в день
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