За год на Донбассе обезвредили 360 000 мин

Разминировано в зоне АТО около 26 000 гектаров.

За 2017 год взрывотехники провели разминирование в Донецкой и Луганской областях на площади около 26 000 гектаров, обезвредив около 326 000 взрывоопасных предметов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

"По состоянию на 1 января группы разминирования Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляли мероприятия по разминированию на территории около 26 тысяч гектаров. Удалось обезвредить и уничтожить около 326 тысяч взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.

Как отмечается, за этот период очищены более 1100 километров дорог и около 18 километров железнодорожных путей. В целом специалисты проверили 106 объектов.

"К работам привлекались также неправительственные организации, которые на протяжении прошлого года принимали участие в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очистили более 130 гектаров территории и выявили 528 взрывоопасных предметов", – добавили в министерстве.

Как ранее сообщалось, на разминирование территорий в Луганской и Донецкой областях Украине понадобится минимум 10-15 лет, кроме того, это потребует огромных затрат.