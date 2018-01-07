Штаб: Сепаратисты блокируют движение миссии ОБСЕ

Сепаратисты также угрожают представителям СММ ОБСЕ.

На Донбассе сепаратисты продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе. Об это в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается, с начала 2018 года были зафиксированы случаи угроз, ограничения доступа миссии к военным объектам и свободы передвижения патрулей на временно неподконтрольных территориях.

В частности, в августе 2017 лидеры сепаратистов издали приказ не ограничивать свободу передвижения СММ ОБСЕ, однако с тех пор количество угроз и ограничений работы миссии только увеличилось.

Напомним, в Макеевке Донецкой области в среду, 3 января, сепаратист в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль СММ ОБСЕ.