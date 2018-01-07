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Штаб: Сепаратисты блокируют движение миссии ОБСЕ

Комментариев: 1
Сепаратисты также угрожают представителям СММ ОБСЕ.
Сепаратисты мешают работе миссии ОБСЕ
Сепаратисты мешают работе миссии ОБСЕ
Корреспондент.net

На Донбассе сепаратисты продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ и создавать опасность их работе. Об это в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается, с начала 2018 года были зафиксированы случаи угроз, ограничения доступа миссии к военным объектам и свободы передвижения патрулей на временно неподконтрольных территориях.

В частности, в августе 2017 лидеры сепаратистов издали приказ не ограничивать свободу передвижения СММ ОБСЕ, однако с тех пор количество угроз и ограничений работы миссии только увеличилось.

Напомним, в Макеевке Донецкой области в среду, 3 января, сепаратист в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль СММ ОБСЕ. 

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Теги: донбасс, ОБСЕ, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    07.01.2018, 08:59
Оценка:  0
Letohradek
Сепарских мразей нужно уничтожать, что бы они не мешали миссии ОБСЕ.
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