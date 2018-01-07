В Украине могут признать советскую власть оккупационной

Института нацпамяти работает над тем, чтобы провозгласить преемственность современной Украины от УНР, а период советской власти признать оккупацией страны.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. Такое заявление он сделал в эфире 5 канала.

“Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима“, — сказал он.

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Таким образом, считает Вятрович, По мнению Вятровича, 2017 год можно назвать “годом столетия начала большевистской агрессии“.

Директор Института нацпамяти выступает за, чтобы провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах. По его мнению, Киеву следует предпринимать “политические и законодательные шаги, которые бы предоставляли наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства“.

Такая преемственность, по словам Вятровича, “будет очерчивать, чем был советский период“. Для этого необходимо провести огромную работу, отметил он.

Вятрович сказал, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. В этом документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым.

Напомним, в январе президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о статусе участника Второй мировой войны, согласно которому бывшие сотрудники КГБ, а также члены партии Гитлера лишаются соответствующего статуса.

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Украинский институт национальный памяти - центральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра культуры.