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В Украине могут признать советскую власть оккупационной

Комментариев: 17
Института нацпамяти работает над тем, чтобы провозгласить преемственность современной Украины от УНР, а период советской власти признать оккупацией страны.
Вятрович считает советскую власть оккупационной
Вятрович считает советскую власть оккупационной
EPA/UPG

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. Такое заявление он сделал в эфире 5 канала.

“Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима“, — сказал он.

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Таким образом, считает Вятрович, По мнению Вятровича, 2017 год можно назвать “годом столетия начала большевистской агрессии“.

Директор Института нацпамяти выступает за, чтобы провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах. По его мнению, Киеву следует предпринимать “политические и законодательные шаги, которые бы предоставляли наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства“.

Такая преемственность, по словам Вятровича, “будет очерчивать, чем был советский период“. Для этого необходимо провести огромную работу, отметил он.

Вятрович сказал, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. В этом документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым.

Напомним, в январе президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о статусе участника Второй мировой войны, согласно которому бывшие сотрудники КГБ, а также члены партии Гитлера лишаются соответствующего статуса.

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Украинский институт национальный памяти - центральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра культуры.

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Теги: Вятрович, институт национальной памяти, декоммунизация, СССР, история
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Комментариев (17)
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Простакк    07.01.2018, 11:51
Оценка:  0
Простакк
Инициативы Вятровича и Ко по поводу советской власти понять конечно можно.Ведь их предки проиграли во Второй Мировой Войне как раз Красной Армии,которая была именно за советскую власть...
Аолоа    07.01.2018, 11:30
Оценка:  -2
Аолоа
А шесть миллионов украинцев, воевавших в Красной армии против фашистов, согласно этой логике тогда, соответственно, признают "пособниками оккупантов"???
Маразм...
степовик    07.01.2018, 11:31
Оценка:  -2
степовик
Комунальне народовладдя під всіма гаслами і прапорами, яке саме себе заперечує - звикайте..
степовик    07.01.2018, 11:32
Оценка:  -2
степовик
Це ми зараз страждаємо за всю ту брехню, яка і справді була при Союзі.... Дасть Бог, це не вічно... Фрипулья!
степовик    07.01.2018, 11:37
Оценка:  -2
степовик
У Бога всі живі, Військо Боже - Військо Вічне... Господи, помилуй!
степовик    07.01.2018, 11:28
Оценка:  -7
степовик
Простий красний козаче, діду Кузьма (1901-1925) з Київщини, разом зі своїми побратимами, родичами, друзями і земляками, загиблими на фронтах, від голоду, репресій і т.д. - моли Бога за нас грішних... Господи, помилуй!
толян04    07.01.2018, 11:27
Оценка:  -6
толян04
да что с них взять,рагули! они скоро еще что нить бредовее придумают
степовик    07.01.2018, 11:29
Оценка:  -6
степовик
Красний Козаче і Київський Чудотворче, Бог-Христос, помилуй нас грішних! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
realЛунев    07.01.2018, 11:26
Оценка:  -3
realЛунев
Таким образом, считает Вятрович, По мнению Вятровича, 2017 год можно назвать “«годом столетия начала большевистской агрессии“. - когда редактор ещё празднует, и пришел приказ публиковать материал ради срача
степовик    07.01.2018, 11:33
Оценка:  -5
степовик
У кожного козака свій перфоманс... В'ятрович не виняток... Фрипулья!
степовик    07.01.2018, 11:26
Оценка:  -6
степовик
Злі злих погублять, добрі добрих спасуть... так було, є і буде... Божа Орда - душогубам біда (((
степовик    07.01.2018, 11:21
Оценка:  -7
степовик
Брехня на брехні і брехню поганяє (((( Київський Чудотворче, помилуй нас грішних!
степовик    07.01.2018, 11:21
Оценка:  -7
степовик
А радянську владу хіба не громадяни УНР робили? Хіба грішні красні козаки 1920х рр., які пішли за Леніним, Махно, Котовським, Троцьким а їх діти за Сталіним і Гітлером - хіба вони не громадяни УНР, які дали згоду на утворення Союзу з РСФСР (РФ)?
степовик    07.01.2018, 11:39
Оценка:  -2
степовик
Якщо пошукати - у більшості українських сімей, які все життя прожили в Україні (УНР-УСРР-УРСР-Україна) такі люди знайдуться... Подібні формулювання - наклеп на цих людей, за який рано чи пізно доведеться комусь відповідати... А тим, хто не розуміє про що мова - Москва і радянська влада різні речі
степовик    07.01.2018, 11:44
Оценка:  -1
степовик
Справжня радянська влада - це влада відома ще в часи Січі, Степу і Древньої Русі, коли люди найважливіші рішення на колі (раді, вічі) приймали. Божий Майдан в Києві 2013-2014 рр. - це теж один з безлічі проявів радянської влади. І В'ятрович з його формуліровками - теж... Господи, помилуй нас!
степовик    07.01.2018, 11:46
Оценка:  -1
степовик
Радянська влада - була є і буде, назло всім іродам і душогубам. А хто хоче побачити Божу Орду і її козаків - той хай і далі продовжує людей мучити і принижувати...
степовик    07.01.2018, 11:48
Оценка:  -1
степовик
Красний Козаче і Київський Чудотворче, помилуй нас грішних! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
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