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На линии разграничения скопилось 310 авто

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За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 24 400 человек.
В пунктах пропуска очереди
В пунктах пропуска очереди
facebook.com/pg/DPSUkraine

В зоне проведения АТО в контрольных пунктах на линии разграничения в воскресенье утром на въезд и выезд находилось 310 автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: Майорское – 40/50; Марьинка – 20/70; Новотроицкое – 60/40; Гнутово – 10/20", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все КПВВ работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки, по данным ГПСУ, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 24,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств.

Напомним, жители прифронтового поселка Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области получили возможность в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения сторон для того чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию. 

 

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Теги: донбасс, АТО на востоке Украины, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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