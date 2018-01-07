Руслана: У меня на глазах убили охранника Захарченко

Руслана рассказала о поездке к сепаратистам.

Народная артистка Украины Руслана Лыжичко рассказала, что стала невольным очевидцем убийства члена террористической организации ДНР, который охранял лидера сепаратистов Александра Захарченко.

Об этом она рассказала в эфире канала 112 Украина, вспоминая поездку в 2014 году на оккупированные территории Донбасса с целью договориться об обмене пленными.

Читай также: “Премьер“ ДНР Захарченко услышал Руслану: певица рассказала об освобождении пленных

“Это была наша самая опасная поездка, и мы даже не знали, выедем ли мы оттуда живыми. Один раз мы попали под обстрел в комендантский час… Когда мы выезжали, у нас не было никаких гарантий. Какие гарантии могли у нас быть после проезда наших КПП? Никаких! Да, нам говорили: “Ну, наверное, с вами ничего не случится“, - сказала певица.

Руслана также процитировала слова Захарченко во время своей первой поездки в ОРДО: “Если кто-то даст по тебе пулеметной очередью, ты должна быть готова ко всему“. “И таки дали, и таки убили у меня на глазах его охранника… Все это произошло, когда я сидела за ним. Я не знаю, где пролетела пуля, но мне просто повезло“, – заявила она.

Лыжичко утверждает, что с начала войны на Донбассе она помогла освободить 42 украинских военных, которых удерживали боевики ЛДНР.

Отметим, что сепаратисты время от времени заявляют о раскрытии очередного “покушения“ на Захарченко. Сам же Захарченко говорил, что может руками своих боевиков убить любого чиновника в Украине.