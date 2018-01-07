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Руслана: У меня на глазах убили охранника Захарченко

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 10
Руслана рассказала о поездке к сепаратистам.
Руслана заявила, что видела, как убили охранника Захарченко
Руслана заявила, что видела, как убили охранника Захарченко
EPA/UPG

Народная артистка Украины Руслана Лыжичко рассказала, что стала невольным очевидцем убийства члена террористической организации ДНР, который охранял лидера сепаратистов Александра Захарченко.

Об этом она рассказала в эфире канала 112 Украина, вспоминая поездку в 2014 году на оккупированные территории Донбасса с целью договориться об обмене пленными.

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“Это была наша самая опасная поездка, и мы даже не знали, выедем ли мы оттуда живыми. Один раз мы попали под обстрел в комендантский час… Когда мы выезжали, у нас не было никаких гарантий. Какие гарантии могли у нас быть после проезда наших КПП? Никаких! Да, нам говорили: “Ну, наверное, с вами ничего не случится“, - сказала певица.

Руслана также процитировала слова Захарченко во время своей первой поездки в ОРДО: “Если кто-то даст по тебе пулеметной очередью, ты должна быть готова ко всему“. “И таки дали, и таки убили у меня на глазах его охранника… Все это произошло, когда я сидела за ним. Я не знаю, где пролетела пуля, но мне просто повезло“, – заявила она.

Лыжичко утверждает, что с начала войны на Донбассе она помогла освободить 42 украинских военных, которых удерживали боевики ЛДНР.

Отметим, что сепаратисты время от времени заявляют о раскрытии очередного “покушения“ на Захарченко. Сам же Захарченко говорил, что может руками своих боевиков убить любого чиновника в Украине.

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Теги: Захарченко, убийство, охранник Захарченко, ДНР, Руслана, Донбасс
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Комментариев (10)
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Иван    07.01.2018, 22:31
Оценка:  +1
Иван
sem - не братья вы нам мокши расеянские
sem    07.01.2018, 16:43
Оценка:  0
sem
А сказать остановите братоубийство слабо?
бяка-zluka    07.01.2018, 18:41
Оценка:  +3
бяка-zluka
Дыу путе уже сто раз об этом говорили
бяка-zluka    07.01.2018, 18:43
Оценка:  +7
бяка-zluka
А в Чечне кого убивали-то? Разве это были не жители РФ?Гранату в подвал, вторую на всякий случай добавляем- потом можно спрашивать есть ли кто живой.И никто не возмущался в РФ по поводу убийств мирных жителей Чечни.
M_а_р_k    07.01.2018, 16:29
Оценка:  -1
M_а_р_k
Руслана - достойная внимания певица и интересная девушка, но эту мюнхгаузовщину не стоило распространять...
Как в таких случаях пишут в инетах - "Настало время офуительных историй".
fulminate    07.01.2018, 16:06
Оценка:  +5
fulminate
А была ли пуля? Захарик - артист еще тот. Все ему надо показать себя на волоске от смерти, дабы рядовые сепары не заподозрили чего. Уже было в сети сомнительное видео с убийством его охранника...
Dimitrrr    07.01.2018, 16:13
Оценка:  +14
Dimitrrr
А была ли руслана?
fulminate    07.01.2018, 16:16
Оценка:  +8
fulminate
Интересный вопрос...
Dimitrrr    07.01.2018, 16:21
Оценка:  +19
Dimitrrr
Чем больше времени проходит, тем подробнее становится рассказ!
Dimitrrr    07.01.2018, 16:00
Оценка:  +6
Dimitrrr
"Я не знаю, где пролетела пуля, но мне просто повезло“, – заявила она.
Очень жаль!!!!
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