Руслана: У меня на глазах убили охранника Захарченко
Народная артистка Украины Руслана Лыжичко рассказала, что стала невольным очевидцем убийства члена террористической организации ДНР, который охранял лидера сепаратистов Александра Захарченко.
Об этом она рассказала в эфире канала 112 Украина, вспоминая поездку в 2014 году на оккупированные территории Донбасса с целью договориться об обмене пленными.
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“Это была наша самая опасная поездка, и мы даже не знали, выедем ли мы оттуда живыми. Один раз мы попали под обстрел в комендантский час… Когда мы выезжали, у нас не было никаких гарантий. Какие гарантии могли у нас быть после проезда наших КПП? Никаких! Да, нам говорили: “Ну, наверное, с вами ничего не случится“, - сказала певица.
Руслана также процитировала слова Захарченко во время своей первой поездки в ОРДО: “Если кто-то даст по тебе пулеметной очередью, ты должна быть готова ко всему“. “И таки дали, и таки убили у меня на глазах его охранника… Все это произошло, когда я сидела за ним. Я не знаю, где пролетела пуля, но мне просто повезло“, – заявила она.
Лыжичко утверждает, что с начала войны на Донбассе она помогла освободить 42 украинских военных, которых удерживали боевики ЛДНР.
Отметим, что сепаратисты время от времени заявляют о раскрытии очередного “покушения“ на Захарченко. Сам же Захарченко говорил, что может руками своих боевиков убить любого чиновника в Украине.
Как в таких случаях пишут в инетах - "Настало время офуительных историй".
Очень жаль!!!!