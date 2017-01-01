Харьковчанин зарезал сожительницу во время рождественского ужина

В Сочельник мужчина убил женщину, с которой он жил.

Житель Харькова был задержан после того, как он убил свою сожительницу в рождественскую ночь.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Сообщение об убийстве поступило в Индустриальный отдел полиции. На месте правоохранители выяснили, что преступление совершил 28-летний мужчина.

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В ходе предварительного расследования стало известно, что в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своей гражданской жене удар кухонным ножом в грудную клетку. Вследствие кровопотери потерпевшая скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанному объявлено о подозрении, решением суда он взят под стражу.

Напомним, житель Великого Новгорода (РФ) под Новый год убил своего товарища, отрубил голову и выбросил из окна.