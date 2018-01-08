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В зоне АТО погиб военный из Закарпатья - соцсети

Комментариев: 7
Военнослужащий недавно отметил 21-летие.
На Донбассе погиб военный
На Донбассе погиб военный
facebook.com/tarasdeiak

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В зоне проведения антитеррористической операции на праздник Рождества, 7 января, погиб военнослужащий Василий Гринь. Об этом сообщил лидер националистического движения Карпатская Сич Тарас Деяк в Facebook.
 
По его словам, Гринь погиб от пулевого ранения. Он был родом из села Батрадь Береговского района Закарпатской области. Военнослужащий 1 января отметил 21-летие. 
 
В штабе АТО эту информацию пока не подтвердили.
 

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Напомним, по состоянию на 7:35 8 января 2017 года за минувшие сутки подразделения сепаратистов один раз нарушили новогодне-рождественское перемирие. 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Закарпатье, военный, погиб, АТО, зона АТО, погибшие в АТО
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Комментариев (7)
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Бувший_східняк    08.01.2018, 07:23
Оценка:  -7
Бувший_східняк
Армия сегодня на деле доводит что Україна понад усе. И 14-й год, это еще не история. Это может повториться, хоть и в другом виде и в другом формате. Пока мы не победим окончательно.
Интeллігент    08.01.2018, 08:02
Оценка:  +3
Интeллігент
В смысле? То есть позорным котлам и проводу пленных украинских солдат по вражьим городам ещё бывать неоднократно?
blya-tolyan    08.01.2018, 09:49
Оценка:  -7
blya-tolyan
ха-ха-ха, руслик тупорылый, на дворе 2018 год, а ты всё прошлым живёшь. Про котлы 17 года напомни? Опа, небыло, обосрался снова, живя прошлым? Так руслики и живут прошлым, почему вас наХ все и посылают, недоразвитые, олказывается. КАому такие прибацаные "адинНАрот" нужны?
blya-tolyan    08.01.2018, 09:50
Оценка:  -6
blya-tolyan
а сколько "серых" территорий просрало недарузумение из 3 букв за 4 года, сам посмотришь или мордой в карту ткнуть?
Бувший_східняк    08.01.2018, 10:49
Оценка:  -2
Бувший_східняк
В смысле русской весны, новороссии, ихтамнет, танки из шахт...
rashensvoloch    08.01.2018, 06:51
Оценка:  +1
rashensvoloch
Вибач, синку!
rashensvoloch    08.01.2018, 06:49
Оценка:  +1
rashensvoloch
Земля пухом!
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