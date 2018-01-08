В зоне АТО погиб военный из Закарпатья - соцсети
Военнослужащий недавно отметил 21-летие.
Читай также: На Донбассе задержали иностранца с полной сумкой денегВ зоне проведения антитеррористической операции на праздник Рождества, 7 января, погиб военнослужащий Василий Гринь. Об этом сообщил лидер националистического движения Карпатская Сич Тарас Деяк в Facebook.
По его словам, Гринь погиб от пулевого ранения. Он был родом из села Батрадь Береговского района Закарпатской области. Военнослужащий 1 января отметил 21-летие.
В штабе АТО эту информацию пока не подтвердили.
Читай также: Рождество в зоне АТО прошло без обстреловНапомним, по состоянию на 7:35 8 января 2017 года за минувшие сутки подразделения сепаратистов один раз нарушили новогодне-рождественское перемирие.
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