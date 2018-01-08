В зоне АТО погиб военный из Закарпатья - соцсети

Военнослужащий недавно отметил 21-летие.

Читай также: На Донбассе задержали иностранца с полной сумкой денег В зоне проведения антитеррористической операции на праздник Рождества, 7 января, погиб военнослужащий Василий Гринь. Об этом сообщил лидер националистического движения Карпатская Сич Тарас Деяк в В зоне проведения антитеррористической операции на праздник Рождества, 7 января, погиб военнослужащий Василий Гринь. Об этом сообщил лидер националистического движения Карпатская Сич Тарас Деяк в Facebook

По его словам, Гринь погиб от пулевого ранения. Он был родом из села Батрадь Береговского района Закарпатской области. Военнослужащий 1 января отметил 21-летие.

В штабе АТО эту информацию пока не подтвердили.