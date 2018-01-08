Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом - Кравчук
По его словам, наличие такого соседа, как Россия, оставляет Украине только один выход - вступление в НАТО.
Россия никогда не согласится с независимостью Украины, хотя она может только принять этот факт и смириться.
Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает Радио Свобода.
Читай также: Западный политолог объяснил, как можно лишить власти Путина“Я возглавляю комитет За Украину в НАТО (общественное движение). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть, ее надо уважать, принимать ко вниманию ее запросы“, - сказал Кравчук.
В то же время он отметил, что Украина будет принимать во внимание российские интересы.
“Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги, - сказал первый президент.
Также он отметил, как Украина должна противостоять давлению России.
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“Внутренняя сила - это наше войско, наша экономика. И внешняя сила - это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо мелочиться. Надо искать стратегические вопросы - это преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства“, - отметил Леонид Кравчук.
Напомним, в январе в Эстонии заявили, что РФ готовила атаку на НАТО.