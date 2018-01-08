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Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом - Кравчук

Комментариев: 4
По его словам, наличие такого соседа, как Россия, оставляет Украине только один выход - вступление в НАТО.
По мнению Кравчука, Россия никогда не согласится с независимостью Украины
По мнению Кравчука, Россия никогда не согласится с независимостью Украины
depositphotos.com
Россия никогда не согласится с независимостью Украины, хотя она может только принять этот факт и смириться.
 
Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает Радио Свобода.
 

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“Я возглавляю комитет За Украину в НАТО (общественное движение). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть, ее надо уважать, принимать ко вниманию ее запросы“, - сказал Кравчук.
 
В то же время он отметил, что Украина будет принимать во внимание российские интересы.
 
“Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги, - сказал первый президент.
 
Также он отметил, как Украина должна противостоять давлению России.
 

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“Внутренняя сила - это наше войско, наша экономика. И внешняя сила - это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо мелочиться. Надо искать стратегические вопросы - это преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства“, - отметил Леонид Кравчук.

Напомним, в январе в Эстонии заявили, что РФ готовила атаку на НАТО.
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Теги: НАТО, альянс, Россия, Леонид Кравчук
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Комментариев (4)
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ktrvbcffer    08.01.2018, 11:32
Оценка:  -2
ktrvbcffer
До 2068 года ещё ой как далеко!
blya-tolyan    08.01.2018, 11:45
Оценка:  0
blya-tolyan
а ты уже обосрался! Руслики, они такие, иПанутые на всю голову!
Cvobodinet    08.01.2018, 11:26
Оценка:  -1
Cvobodinet
Дядя, твое дело сторона, сиди, на солнышке грейся.
blya-tolyan    08.01.2018, 11:44
Оценка:  0
blya-tolyan
ха-ха-ха, не говори что ему делать, он не скажет куда тебе идти, существо параши!
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