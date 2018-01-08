Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом - Кравчук

Россия никогда не согласится с независимостью Украины, хотя она может только принять этот факт и смириться.

“Я возглавляю комитет За Украину в НАТО (общественное движение). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украины, которая есть, ее надо уважать, принимать ко вниманию ее запросы“, - сказал Кравчук.

В то же время он отметил, что Украина будет принимать во внимание российские интересы.

“Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги, - сказал первый президент.

Также он отметил, как Украина должна противостоять давлению России.