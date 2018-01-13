Волноваха, извини: в оккупированном Докучаевске развесили листовки

В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения.

В субботу, 13 января, в оккупированном Докучаевске были замечены листовки с извинениями. Об этом в в Facebook сообщил Андрей Цаплиенко.

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“Сегодня печальная годовщина. 13 января 2015 террористы расстреляли рейсовый автобус Златоустовка - Донецк. Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня Град. Батарея стреляла со стороны Докучаевска. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения. Мы помним этот день. Но, оказывается, не только мы. Сегодня в Докучаевске, который контролирует ДНР, появились эти открытки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация?“ - написал корреспондент.

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