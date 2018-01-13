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Волноваха, извини: в оккупированном Докучаевске развесили листовки

Комментариев: 12
В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения.
Волноваха, извини: в оккупированном Докучаевске развесили листовки
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Волноваха, извини: в оккупированном Докучаевске развесили листовки
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В субботу, 13 января, в оккупированном Докучаевске были замечены листовки с извинениями. Об этом в в Facebook сообщил Андрей Цаплиенко.

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“Сегодня печальная годовщина. 13 января 2015 террористы расстреляли рейсовый автобус Златоустовка - Донецк. Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня Град. Батарея стреляла со стороны Докучаевска. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранения. Мы помним этот день. Но, оказывается, не только мы. Сегодня в Докучаевске, который контролирует ДНР, появились эти открытки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация?“ - написал корреспондент.

Ранее сообщалось о том, кого Украина отдала за своих заложников и почему.

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Теги: Волноваха, автобус, докучаевск, листовки
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Комментариев (12)
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ЧаоКакао    14.01.2018, 00:18
Оценка:  -1
ЧаоКакао
Проанализировали фото которое выставил Цапоиенко как доказательство, так вот на фото листовка на фоне таблички одного из предприятий Докучаевска, но когда включаешь приближение то текст на листовке перестает читаться, следовательно это...фотошоп.
Derrus    13.01.2018, 21:27
Оценка:  +1
Derrus
Пойду убью 12 человек. Главное потом извиниться.
colavova    13.01.2018, 22:41
Оценка:  -5
colavova
Дойдёшь? Извиняюсь...
bimba09    13.01.2018, 22:41
Оценка:  -4
bimba09
Смотри, аккуратненько, не обляпайся.
Derrus    13.01.2018, 22:41
Оценка:  +4
Derrus
Хорошо выявлять людей, которые совершенно не понимают сарказма. Как вы вообще живете?
prorok_100    13.01.2018, 22:41
Оценка:  -2
prorok_100
они думали "яныка выгоним и сядем на диваны попердывая пивом заживем как американсы.."
Алый_Парус    13.01.2018, 21:26
Оценка:  -15
Алый_Парус
Вообще-то люди от мины погибли, которую инициировал выскочивший и бросившийся бежать из автобуса пассажир.
Мина входила в состав минного заграждения вокруг блок-поста.
К чему сейчас то вся эта придурь? К чему эта спекуляция на трагедии?
Елвіс    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +11
Елвіс
Не слухай соловйова - козлом станеш !
Денис    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +11
Денис
дибил, видео посмотри
Алый_Парус    13.01.2018, 21:26
Оценка:  -9
Алый_Парус
Я смотрел. И все смотрели. Вы это видео сами и посмотрите. То самое, которое сделано с вышки этого блок-поста. И не обзывайтесь - это бескультурно.
sim22    13.01.2018, 21:26
Оценка:  +9
sim22
Ватничек..на украинских блокпостах уже в то время работали вебкамеры..тыцни своим руцким пальцем по американской клавиатуре в поисках этого видео...
prorok_100    13.01.2018, 22:41
Оценка:  -2
prorok_100
от вы диваны... я херею )))))
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