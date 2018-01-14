Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе вузы объявили каникулы до весны

Комментариев: 5
Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011-2012 учебном году.
В Одесской юридической академии решили сэкономить на отоплении
В Одесской юридической академии решили сэкономить на отоплении
wikipedia.org

В высших учебных заведениях Одессы объявлен каникулы до конца февраля. Таким образом их руководство намерено сэкономить средства на отоплении, сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: Весенние каникулы-2018 в Украине продлятся неделю

"Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", – рассказали в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

 В учебном заведении отметили, что учебные планы построены таким образом, что не повлияют на количество лекций и семинарских занятий. И напомнили, что практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011-2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.

Читай также: Выходные в 2018 году: Кабмин определил перенос рабочих дней

Также каникулы объявлены в Одесской юридической академии, Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в школах Одессы продлили каникулы из-за вспышки кори. На этой неделе стало известно, что в Одесской области от кори умер ребенок.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, студенты, отопление, ВУЗ, учеба, каникулы, ВУЗы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Коцман_Бобза    14.01.2018, 11:46
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
Всем кто тут ехидничает: я учился при СССР в Киеве и прекрасно помню как мы сидели в потоковых аудиториях в верхней одежде, потому что было холодно. И никто нас на каникулы не отпускал. Тут хоть сжалились и отпустили.

То, что вчера об этом писали, показалось мало. Решили еще и сегодня вбросить.
rezvo4    14.01.2018, 12:10
Оценка:  0
rezvo4
я закончил харьковский аэрокосмический и ни разу не отменяли лекции, при минус 25 за бортом, седели в верхней одежде, но температура в аудитории была градусов 10, руки не мёрзли. Порошенке слава!
Улан    14.01.2018, 11:10
Оценка:  0
Улан
Одесса-полюс холода на Украине?!
rezvo4    14.01.2018, 10:32
Оценка:  +3
rezvo4
Низкий поклон вам, Педро Вальцман, как бы без вас и вашей банды жили? Херою слава!
Алый_Парус    14.01.2018, 10:31
Оценка:  +3
Алый_Парус
Да и школы тоже надобно б на зиму закрывать! Из экономии!
Думаю, что и в школах учебные планы построены таким образом, что перерыв на зиму не повлияет на количество занятий.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь