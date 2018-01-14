В Одессе вузы объявили каникулы до весны

Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011-2012 учебном году.

В высших учебных заведениях Одессы объявлен каникулы до конца февраля. Таким образом их руководство намерено сэкономить средства на отоплении, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", – рассказали в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

В учебном заведении отметили, что учебные планы построены таким образом, что не повлияют на количество лекций и семинарских занятий. И напомнили, что практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011-2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.

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Также каникулы объявлены в Одесской юридической академии, Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинском национальном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского и других.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в школах Одессы продлили каникулы из-за вспышки кори. На этой неделе стало известно, что в Одесской области от кори умер ребенок.