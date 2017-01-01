Жуткое ДТП в Ровенской области: погибли двое людей

52-летний водитель Opel Astra столкнулся с легковушкой BMW под управлением 38-летнего мужчины.

В субботу, 13 января, на Ровенщине произошла жуткая авария, унесшая жизни двух человек. Трагедия разыгралась недалеко от дачного массива села Новая Украинка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

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52-летний водитель Opel Astra столкнулся с легковушкой BMW под управлением 38-летнего мужчины.

В результате аварии погибли двое пассажиров BMW. Из покореженной машины их тела доставали спасатели. Сейчас полицейские устанавливают личности погибших. Оба водителя с травмами различной степени госпитализированы в больницу.

Правоохранители устанавливают личности погибших в аварии rv.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают личности погибших в аварии rv.npu.gov.ua

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По предварительной информации, 52-летний водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области в результате ДТП пострадали 6 человек.