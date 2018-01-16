Саакашвили явился на допрос в СБУ

Бывший грузинский президент снова пришел на допрос в Службу безопасности. В прошлый раз его расспрашивали о политических акциях в Киеве.

Бывший грузинский президент и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили во вторник, 16 января, прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Политик несколько минут назад зашел в здание столичного управления СБУ“, - сообщает агентство.

С журналистами экс-президент Грузии общаться не стал.

Напомним, в прошлый раз Саакашвили провел четыре часа на допросе в управлении СБУ. По его словам, все вопросы касались исключительно политических акций.