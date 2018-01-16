Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саакашвили явился на допрос в СБУ

Комментариев: 0
Бывший грузинский президент снова пришел на допрос в Службу безопасности. В прошлый раз его расспрашивали о политических акциях в Киеве.
Саакашвили пришел в СБУ
Саакашвили пришел в СБУ
gettyimages.com

Бывший грузинский президент и лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили во вторник, 16 января, прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Политик несколько минут назад зашел в здание столичного управления СБУ“, - сообщает агентство.

С журналистами экс-президент Грузии общаться не стал.

Напомним, в прошлый раз Саакашвили провел четыре часа на допросе в управлении СБУ. По его словам, все вопросы касались исключительно политических акций.

Поделись:
Теги: Саакашвили, СБУ, допрос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь