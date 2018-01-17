В Одессе патрульные задержали пьяную бригаду скорой помощи

Пьяные медики, которые прибыли на вызов, отнеслись к работе с особой халатностью и не оказали помощь мужчине.

В Одессе патрульная полиция с применением силы задержала пьяную бригаду скорой помощи. Об этом в Facebook написал советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

“В Одессе произошел случай, стоящий как минимум того, чтобы сделать из этих событий соответствующие выводы, а по факту - возможно, это впервые в современной истории Украины была задержана полицейскими целая бригада скорой помощи“, - написал он.

Читай также: В Кременчуге пьяная девочка впала в кому и чуть не замерзла

Инцидент произошел в 21:30 16 января. Полиция получила сообщение, что возле железнодорожного вокзала ходит полуодетый мужчина в неадекватном состоянии. Патрульный, прибывший по вызову, нашел этого человека и вызвал скорую помощь.

Прибывшие на место “медики“ припарковались у остановки общественного транспорта. Патрульный подошел к скорой и направил их к месту, где находился мужчина, после чего вернулся к нему. К этому времени, мужчине стало плохо и полицейские уже делали реанимацию, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, однако скорая помощь никак не реагировала на происходящее.

Спустя 20 минут сотрудник полиции снова подошел к машине медиков и потребовал подъехать и помочь мужчине. После замечания, автомобиль развернулся и подъехал к месту, где врачи констатировали смерть мужчины.

Полицейские обратили внимание, что медики имеют характерные признаки алкогольного опьянения. При этом они выражались нецензурно, курили и не реагировали на замечания патрульных. При задержании они оказывали сопротивление и пытались применить силу.

Читай также: Пациент заявил о пьяном в хлам враче в Боярке, полиция отрицает

Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала всю бригаду скорой, включительно с доктором и фельдшером, которые оказывали сопротивление.

Принудительный осмотр показал, что из всей бригады трезвым был лишь водитель. У фельдшера было обнаружено 2,22 промилле алкоголя в крови.

На медиков составили админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство), 185 (злостное неповиновение) и ч.1 ст.179 (распитие алкоголя на рабочем месте) КУоАП. Также рассматривается вопрос о заведении уголовного дела за непредоставление медицинской помощи.

Напомним, 1 января в российской республики Якутия, пришедшая в травмпункт жительница села Иенгра столкнулась в больничных покоях со своим обидчиком, который накануне ударил ее на новогодней дискотеке.