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18-летний мажор, сбивший пешехода в Харькове, в суде заплакал

Комментариев: 10
Тиграна Енгибаряна арестовали на два месяца.
Тигран Енгибарян расплакался в суде
Тигран Енгибарян расплакался в суде
kh.vgorode.ua

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для 18-летнего водителя, который за рулем Тойоты насмерть сбил подростка на переходе.

Об этом сообщает сайт 057.ua и ТСН.

Тиграна Енгибаряна арестовали на два месяца без права залога. На содержании под стражей настаивала сторона обвинения. Защита настаивала, что подозреваемый свою вину признал, со следствием сотрудничает, поэтому арест не нужен.

“Я виноват, реально виноват. Я убил молодого парня. Я не хотел этого“, - сказал молодой человек. Он также отметил, что если сядет, это не вернет жизнь погибшему.

Он рассказал, как якобы произошло ДТП.

“Я ехал по Салтовскому шоссе в сторону “Французского бульвара“. Хотел объехать машину, думал, проскочу на зеленый. Выехал на встречную полосу. Потом испугался и уехал, а после вернулся сам, когда понял, что наделал“, - сказал Тигран.

Киевский районный суд Харькова -тот же, что судит Зайцеву
Киевский районный суд Харькова -тот же, что судит Зайцеву
057.ua

Символично, что происходило заседание в том же зале, где судят Елену Зайцеву, виновницу ДТП на улице Сумской, где она врезалась в толпу пешеходов.

Енгибаряна привезли в суд за несколько часов до начала заседания. Поддержать парня пришли родители, они несколько часов простояли в коридоре. Мать все время плакала. Сам подозреваемый в судебном зале тоже плакал и заявил, что сожалеет о том, что случилось. “Очень жаль, лучше бы я был на его месте - такой молодой, как и я“, - сказал он.

Родители Тиграна тоже плакали
Родители Тиграна тоже плакали
057.ua

Родители утверждают, что водил он хорошо, хотя права действительно получил только перед Новым годом. В соцсетях пишут, что что видели Тиграна за рулем в октябре 2017 года, то есть еще до получения водительского удостоверения. Но родители это отрицают.

Напомним, по данным полиции, водитель Тойоты с места происшествия скрылся, но был найден и задержан.

В Харькове Тойота сбила парня на переходе
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Теги: ДТП, Харьков, суд, Енгибарян, мажоры
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Комментариев (7)
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Intelегент    18.01.2018, 22:38
Оценка:  +4
Intelегент
Парням не повезло..1н побежал на красный, 2й нарушил жестко пдд.. Что решит наша фемида..?
Александр    18.01.2018, 22:38
Оценка:  +4
Александр
ФЕМИДА??? - у нас как не страшно все решают только БАБКИ!!!
Ruspidor    18.01.2018, 22:38
Оценка:  -2
Ruspidor
Да заплатит и поедет дальше...
МиссГалактика    18.01.2018, 22:38
Оценка:  +4
МиссГалактика
Страшная трагедия,здесь и он рыдает,и его родители рыдают,просят прощения,и так же с Зайцевой.А у нас,Найда В.В.,который пьяный выехал на встречку и создал дтп,в котором папа погиб,до сих пор,за 2 месяца,прощения не поросил.Даже его родителей в глаза не видели.Гордые,наверное.
Senta    18.01.2018, 22:38
Оценка:  +12
Senta
Не дай Боже никому оказаться ни на его месте, ни на месте погибшего мальчика, но, наверное пора уже в Харькове делать специальную зону для таких, здание из стекла, чтобы не могли никуда спрятаться от людей и все могли бы прийти и посмотреть им в глаза....
Woodbrother    18.01.2018, 22:38
Оценка:  0
Woodbrother
Странно, когда убивал - ржал как конь, а теперь расчуствовался, попав под арест.
realМовчанюк    18.01.2018, 22:38
Оценка:  +10
realМовчанюк
убийцы за рулём тоже плачут!?
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