18-летний мажор, сбивший пешехода в Харькове, в суде заплакал

Тиграна Енгибаряна арестовали на два месяца.

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения для 18-летнего водителя, который за рулем Тойоты насмерть сбил подростка на переходе.

Об этом сообщает сайт 057.ua и ТСН.

Тиграна Енгибаряна арестовали на два месяца без права залога. На содержании под стражей настаивала сторона обвинения. Защита настаивала, что подозреваемый свою вину признал, со следствием сотрудничает, поэтому арест не нужен.

“Я виноват, реально виноват. Я убил молодого парня. Я не хотел этого“, - сказал молодой человек. Он также отметил, что если сядет, это не вернет жизнь погибшему.

Он рассказал, как якобы произошло ДТП.

“Я ехал по Салтовскому шоссе в сторону “Французского бульвара“. Хотел объехать машину, думал, проскочу на зеленый. Выехал на встречную полосу. Потом испугался и уехал, а после вернулся сам, когда понял, что наделал“, - сказал Тигран.

Киевский районный суд Харькова -тот же, что судит Зайцеву 057.ua

Символично, что происходило заседание в том же зале, где судят Елену Зайцеву, виновницу ДТП на улице Сумской, где она врезалась в толпу пешеходов.

Енгибаряна привезли в суд за несколько часов до начала заседания. Поддержать парня пришли родители, они несколько часов простояли в коридоре. Мать все время плакала. Сам подозреваемый в судебном зале тоже плакал и заявил, что сожалеет о том, что случилось. “Очень жаль, лучше бы я был на его месте - такой молодой, как и я“, - сказал он.

Родители Тиграна тоже плакали 057.ua

Родители утверждают, что водил он хорошо, хотя права действительно получил только перед Новым годом. В соцсетях пишут, что что видели Тиграна за рулем в октябре 2017 года, то есть еще до получения водительского удостоверения. Но родители это отрицают.

Напомним, по данным полиции, водитель Тойоты с места происшествия скрылся, но был найден и задержан.