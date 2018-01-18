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Сепаратистам ЛНР подарили иконы российского солдата

Комментариев: 3
Образы с изображением солдата, который в 1996 году убивал чеченских сепаратистов, раздали для почитания сепаратистам из ЛНР .
Молебен перед иконой
Молебен перед иконой
lug-info

В ЛНР российские пограничники привезли иконы“с изображением российского солдата Евгения Родионова, который воевал и был убит в Чечне в 1996 году.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский.

Иконы торжественно раздали пограничным подразделениям сепаратистов. А духовенство Луганской епархии УПЦ МП по этому поводу отслужило молебен.

Сепаратистам ЛНР подарили иконы российского солдата
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“Они реально нарисовали икону российского солдата, который поехал в Чечню по приказу Ельцина убивать чеченцев. Это уже откровенное сектанство. Тут даже Мария Дэви Христос отдыхает“, - прокомментировал Казанский.

Блогер также указал на явный абсудр в логике сепаратистов:

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“Самое потрясающее, что это вообще не укладывается ни в какую логику. Ведь погибший солдат выполнял приказ Ельцина по наведению конституционного порядка и воевал против чеченских ополченцев. То есть, с точки зрения сторонников ЛДНР, был как раз карателем. (…) Родионов вообще-то защищал территориальную целостность своей страны и воевал против сепаратистов. А луганские пограничники свою страну как раз предали и сами перешли на сторону сепаратистов“, - написал Казанский.

 

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Теги: УПЦ МП, икона, сепаратисты, ЛНР
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Комментариев (1)
Мна    18.01.2018, 22:38
Оценка:  +3
Мна
Ваще трындец какой-то согласно библии брать в руки оружие грех. А тут это подвиг.Подвиг самоубийци -идиота. Равнйтесь на пушечное мясо.. .
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