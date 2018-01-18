Сепаратистам ЛНР подарили иконы российского солдата
В ЛНР российские пограничники привезли иконы“с изображением российского солдата Евгения Родионова, который воевал и был убит в Чечне в 1996 году.
Об этом сообщает блогер Денис Казанский.
Иконы торжественно раздали пограничным подразделениям сепаратистов. А духовенство Луганской епархии УПЦ МП по этому поводу отслужило молебен.
“Они реально нарисовали икону российского солдата, который поехал в Чечню по приказу Ельцина убивать чеченцев. Это уже откровенное сектанство. Тут даже Мария Дэви Христос отдыхает“, - прокомментировал Казанский.
Блогер также указал на явный абсудр в логике сепаратистов:
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“Самое потрясающее, что это вообще не укладывается ни в какую логику. Ведь погибший солдат выполнял приказ Ельцина по наведению конституционного порядка и воевал против чеченских ополченцев. То есть, с точки зрения сторонников ЛДНР, был как раз карателем. (…) Родионов вообще-то защищал территориальную целостность своей страны и воевал против сепаратистов. А луганские пограничники свою страну как раз предали и сами перешли на сторону сепаратистов“, - написал Казанский.