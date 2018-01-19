Порошенко дал украинское гражданство 155 сирийцам и беженцу из КНДР

В прошлом году украинское гражданство получили 969 иностранцев, среди которых 67 беженцев.

Всего украинское гражданство в прошлом году получили 969 лиц УНИАН

В 2017 году президент Порошенко одобрил украинское гражданство 969 иностранцам, среди которых 155 сирийцев, один беженец из КНДР и 139 россиян.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на ответ Государственной миграционной службы.

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Больше всего укринское гражданство получили сирийцы и россияне. Среди 969 лиц, получивших гражданство, 902 иностранца и 67 беженцев.

Гражданство Украины получили 98 граждан Армении, 86 - Афганистана и 80 лиц без гражданства.

Также украинцами стали 55 граждан Молдовы, 47 - Ирана, 36 - Узбекистана, 27 - Грузии, по 25 - Ирака и Ливана, 24 - Иордании, 20 - Азербайджана, 15 - Египта, 15 - Нигерии, 14 - Беларуси, 12 - Пакистана, 10 - Туркменистана.

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Паспорт Украины получили 7 граждан Судана, по 6 - Турции, Казахстана и Сент-Люсии, по 5 - Ямайки и Вьетнама, по 4 - Кыргызстана, Пуэрто-Рико и Туниса, по 3 - Алжира, Ливии, Непала, Марокко, Бангладеш и Емена, по 2 - Бразилии, Конго, Кот-д'Ивуара, Израиля и Палестины.

В украинское гражданство приняли по одному гражданину из США, Литвы, Таджикистана, Шри-Ланки, Уганды, Либерии, Мавритании, Того, Камеруна, Гернси и одного беженца из Северной Кореи.

Напомним, 7 января в Администрации президента сообщили, что в 2017 году президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства почти 5200 лиц.