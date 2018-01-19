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НБУ: Гонтарева в Украине и готова к отчету в Раде

Комментариев: 3
С мая 2017 года Валерия Гонтарева находится в отпуске. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в парламенте, заявляет Нацбанк.
Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева
Прес-служба НБУ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Это фотоответ на упреки некоторых политиканов в том, что В.Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде и посетила НБУ", – сообщается на странице НБУ в Facebook.

В подтверждение к сказанному на странице обнародовано фото Гонтаревой на фоне центрального здания НБУ с датой 19 января 2018 года.

Валерия Гонтарева. Фото: НБУ 
 

Как сообщал Корреспондент.net, 18 января президент Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении на этот пост исполняющего обязанности главы Якова Смолия.

С мая 2017 года Валерия Гонтарева находится в отпуске. До августа этот отпуск был оплачиваемым. Позже стало известно, что она не собирается возвращаться в НБУ.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: НБУ, Верховная Рада, Отчет, Нацбанк, Гонтарева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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addinol2008    19.01.2018, 22:36
Оценка:  0
addinol2008
ну теперь повышенную пенсию и талоны на усиленное питание
Spawn999    19.01.2018, 21:34
Оценка:  +2
Spawn999
А чё это она до сих пор на свободе? Попробуй ты пол года не появляться на работе или в налоговой. А тут - В отпуске, ска была. Устала бабло красть?
kill_valsmann    19.01.2018, 20:57
Оценка:  +2
kill_valsmann
это су ка Вальцмана которую он снял с Рошена , эта алкашка ни хуя не шарит в бухгалтерии, не то что в финансах страны.
Тварь Вальцман спихнул на нее народное мнение что это она обвалила гривну.
А на самом деле это Жи дяра-барыга нас с вами ограбил
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