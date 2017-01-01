На базе отдыха под Одессой произошел взрыв
В Одесской области на территории одной из баз отдыха в пгт Затока произошел взрыв. Об этом в субботу, 20 января, сообщает пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что около 03:00 20 января в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь на территории базы отдыха, путем подрыва повредило часть здания.
"В ходе проведения осмотра места происшествия полицейскими было установлено, что на базе отдыха нет какой-либо ограды. Вход в помещение осуществляется через металлические ворота. Во время осмотра входа установлено, что эпицентр взрыва находится в помещении, за входными металлическими воротами, где была обнаружена воронка, возле которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе осмотра прилегающей к базе отдыха территории был обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель.
В результате происшествия никто не пострадал.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного статьей об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Назначены ряд экспертиз. Продолжается расследование.
Cмотрите фотогалерею: На базе отдыха под Одессой произошел взрыв
Напомним, ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Запорожской области.