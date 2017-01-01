Неизвестный, находясь на территории базы отдыха, путем подрыва повредил часть здания. В результате происшествия никто не пострадал.

В Одесской области на территории одной из баз произошел взрыв Поліція Запорізької області

В Одесской области на территории одной из баз отдыха в пгт Затока произошел взрыв. Об этом в субботу, 20 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что около 03:00 20 января в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь на территории базы отдыха, путем подрыва повредило часть здания.

"В ходе проведения осмотра места происшествия полицейскими было установлено, что на базе отдыха нет какой-либо ограды. Вход в помещение осуществляется через металлические ворота. Во время осмотра входа установлено, что эпицентр взрыва находится в помещении, за входными металлическими воротами, где была обнаружена воронка, возле которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе осмотра прилегающей к базе отдыха территории был обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель.

В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного статьей об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Назначены ряд экспертиз. Продолжается расследование.

Cмотрите фотогалерею: На базе отдыха под Одессой произошел взрыв

Напомним, ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Запорожской области.