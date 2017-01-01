Непогода в Украине: обесточены 322 населенных пункта
Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 322 населенных пункта (Одесская – 244, Черкасская – 74, Черниговская – три, Днепропетровская – один.
В результате погодных условий в Украине по состоянию на 22.00 20 января остаются обесточенными 322 населенных пункта, сообщает пресс-служба ГосЧС.
"Остаются обесточенными 322 населенных пункта (Одесская – 244, Черкасская – 74, Черниговская – 3, Днепропетровская – 1). Одесская область: продолжаются восстановительные работы в г. Вилково, для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены 2 передвижные электростанции ГосЧС", – говорится в сообщении.
Небольшой снег наблюдается в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях, небольшой снег с дождем – в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
"Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев – Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе. К расчистке дорог и буксировке транспорта на данных участках привлечено 48 единиц техники и 106 человек", – отметили в ГосЧС.
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Напомним, ранее МВД сообщило о снятии всех ограничений движения по автомобильным дорогам Украины.
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