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Во Львове перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

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Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и маршрутки. В результате удара ГАЗель перевернулась, пострадали пассажиры.
ДТП во Львове
ДТП во Львове
facebook.com/MVS.LVIV

Во Львове в среду, 24 января, столкнулись грузовой автобус и маршрутка, в результате чего последняя перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным полиции, авария произошла вечером на улице Шевченко, 317. Здесь грузовой микроавтобус Merсedes столкнулся с автобусом ГАЗель, который осуществлял рейс по маршруту №131.

В результате происшествия пострадали пассажиры маршрутки. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
 

Напомним, в Сумской области в селе Вильшана водитель маршрутного автомобиля Мерседес Спринтер не справился с управлением и столкнулся с трактором. В результате инцидента пострадали пятеро пассажиров маршрутки.

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Теги: Львов, ДТП, фото, авария, маршрутка
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Источник: korrespondent.net

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