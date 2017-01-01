Во Львове перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и маршрутки. В результате удара ГАЗель перевернулась, пострадали пассажиры.

Во Львове в среду, 24 января, столкнулись грузовой автобус и маршрутка, в результате чего последняя перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным полиции, авария произошла вечером на улице Шевченко, 317. Здесь грузовой микроавтобус Merсedes столкнулся с автобусом ГАЗель, который осуществлял рейс по маршруту №131.

В результате происшествия пострадали пассажиры маршрутки. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Сумской области в селе Вильшана водитель маршрутного автомобиля Мерседес Спринтер не справился с управлением и столкнулся с трактором. В результате инцидента пострадали пятеро пассажиров маршрутки.