В ЕСПЧ по Донбассу и Крыму 64 дела против трех стран-ответчиков

По российской агрессии на востоке Украины и аннексии РФ территории Украины в ЕСПЧ всего получили более 4 тысяч жалоб.

Суть претензий к Великобритании пока не разглашается AFP

В Европейский суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, поступило множество жалоб, поданных одновременно против Украины, России и Великобритании.

Об этом сообщает Европейская правда , со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ.

Читай также: Украина подала в ЕСПЧ иск против России по событиям в Донбассе - Минюст Комментируя дела, связанные с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе, в пресс-службе сообщили, что в реестре ЕСПЧ появились жалобы сразу против трех ответчиков. Комментируя дела, связанные с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе, в пресс-службе сообщили, что в реестре ЕСПЧ появились жалобы сразу против трех ответчиков.

“Есть 64 дела против Украины, России и Соединенного Королевства“, - сообщили в суде.

При этом в Европейском суде отказались отвечать на вопрос о деталях этих жалоб, а также о сути претензии к Великобритании из-за российской агрессии. На данный момент эта информация не разглашается.

Также в суде уточнили количество дел, в которых заявители обвиняют Украину, Россию или одновременно обе эти страны.

Читай также: Россия на первом месте по решениям ЕСПЧ о нарушении прав человека “На рассмотрении суда находится 4226 индивидуальных жалоб, очевидно связанных с событиями в Крыму или боевыми действиями на Востоке Украины. Из этих дел 257 подано против России, 2997 - против Украины, еще 908 - одновременно против Украины и России“, - отметили в суде. “На рассмотрении суда находится 4226 индивидуальных жалоб, очевидно связанных с событиями в Крыму или боевыми действиями на Востоке Украины. Из этих дел 257 подано против России, 2997 - против Украины, еще 908 - одновременно против Украины и России“, - отметили в суде.

Эти данные из реестра Суда - по состоянию на текущую неделю.

Стоит отметить, что ранее президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди называл существенно другие цифры, поскольку не включил “общие“ дела в перечень жалоб против России.

Так ранее сообщалось, что в ЕСПЧ якобы около четырех тысяч дел по Донбассу и Крыму.