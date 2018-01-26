В Днепре патрульные поймали за ногу мужчину, прыгавшего с 10 этажа

Молодой человек находился в депрессивном состоянии. Он некоторое время не поддавался на уговоры правоохранителей, и просил их дать ему умереть.

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Сотрудники патрульной полиции Днепра спасли молодого мужчину, который решил покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 10-го этажа. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает пресс-служба Нацполиции, опубликовавшая видео с места событий.

“Патрульные получают сообщение о ссоре между молодой парой. Приезжают на вызов – и сразу слышат ужасные крики. Картина, которую видят полицейские, еще страшнее: женщина пытается удержать мужа, который стоял на подоконнике. Он вырывается и прыгает вниз с 10-го этажа. К счастью, полицейские успевают схватить его за ногу и одежду“, – говорится в сообщении.

Молодой человек некоторое время не поддавался на уговоры правоохранителей, и просил их дать ему умереть.

“В конце концов, патрульным удается уговорить парня жить. Он находился в депрессивном состоянии, поэтому его госпитализировали врачи“, – рассказали в полиции.

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Напомним, в декабре в Запорожье сотрудники правоохранительных органов сумели в последний момент предотвратить самоубийство мужчины, который намеревался спрыгнуть с мост.