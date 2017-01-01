Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Штаб: На Донбассе соблюдается перемирие

Комментариев: 0
Обстрелов в сторону опорных пунктов сил АТО не зафиксировано. Ситуация на Донбассе находится под контролем ВСУ, подразделения украинской армии придерживаются Минских договоренностей,заявляют в штабе.
Штаб: На Донбассе соблюдается перемирие
facebook.com/ato.news

За текущие сутки позиции Вооруженных сил Украины со стороны сепаратистов на Донбассе не зафиксированы. Об этом сообщил пресс0центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 28 января.

"С начала этих суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе АТО подчеркнули, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей.

Ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе в результате выстрела вражеского снайпера получил ранение несовместимое с жизнью один военнослужащий.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, АТО, АТО новости, зона АТО, АТО на востоке Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь