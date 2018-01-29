В ДНР заявили о "госрегистрации" собственных лекарств

"Минздрав ДНР" запустил процедуру "регистрации" десяти первых медпрепаратов местного производства.

В самопровозглашенной ДНР стартовала процедура “регистрации“ десяти первых медпрепаратов местного производства. Об заявили в так называемом “министерстве здравоохранения“ псевдореспублики.

“На данный момент ведется предрегистрационная работа со следующими производителями лекарственных препаратов: ООО Стиролбиофарм – четыре лекарственных препарата, ООО Донбиофарм – один, Республиканский центр крови – четыре, Городская станция переливания крови Горловки – один“, – сказано в сообщении.

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Как пишут СМИ сепаратистов, процедура “государственной регистрации“ лекарственных препаратов была открыта на территории ДНР с 28 ноября 2017 года. Это обусловлено тем, что на часть производимых в регионе препаратов в минувшем году закончились выданные Украиной или РФ регистрационные документы.

Напомним, 25 января стало известно, что на оккупированном Донбассе зафиксирована вспышка кори.