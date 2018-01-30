Уровень вакцинации от кори вырос в два раза

Уровень плановой вакцинации от кори в 2017 году вырос почти в два раза. Ранее Украина входила в список стран с самыми низкими показателями прививок от кори.

Уровень плановой вакцинации от кори в прошлом году вырос в два раза по сравнению с 2016 годом. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, по всей Украине было вакцинировано 93,3% детей первой дозой вакцины (в 1 год) и 90,7% детей второй дозой (в 6 лет).

Отмечается, что в 2016 году менее половины детей были вакцинированы против кори по графику - 45,5% детей в возрасте 1 год и 32,1% детей 6 лет.

По оценке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина была на третьем месте в мире среди стран с самыми низкими показателями прививок от кори.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался бум вакцинации от кори.