Все школы Винницы закрыли на карантин

С целью предотвращения дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ горсовет ввел внеочередные "каникулы" для винницких школьников, которые продлятся до 6 февраля.

С завтрашнего дня прекращаются занятия во всех школах Винницы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета, опубликованном во вторник, 30 января.

"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 (59%) - у детей до 18 лет, составляет.

За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека, из них 1840 детей.

"Постепенное повышение уровня заболеваемости отмечается начиная со второй недели текущего года", - указано в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось о том, что в столице Украины зарегистрировано 19 636 больных гриппом и ОРВИ. В течение 22-28 января показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были ниже эпидпорога на 41,9%, однако наблюдалась тенденция к росту числа больных.

ВОЗ: Ежегодно от ОРВИ умирают 650 000 человек