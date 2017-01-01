Все школы Винницы закрыли на карантин
С завтрашнего дня прекращаются занятия во всех школах Винницы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы горсовета, опубликованном во вторник, 30 января.
"Для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ среди детей приостанавливается обучение во всех школах Винницы. Вынужденные каникулы начинаются с 31 января и продлятся по 6 февраля", - говорится в сообщении.
По данным департамента здравоохранения, в городе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Из них - 22 728 (59%) - у детей до 18 лет, составляет.
За последнюю неделю за медицинской помощью обратилось 2733 человека, из них 1840 детей.
"Постепенное повышение уровня заболеваемости отмечается начиная со второй недели текущего года", - указано в сообщении.
Напомним, накануне сообщалось о том, что в столице Украины зарегистрировано 19 636 больных гриппом и ОРВИ. В течение 22-28 января показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ были ниже эпидпорога на 41,9%, однако наблюдалась тенденция к росту числа больных.