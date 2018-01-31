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В Хмельницком подожгли Сбербанк

Комментариев: 5
В центре Хмельницкого неизвестные подожгли филиал Сбербанка России. Помощь пожарных не понадобилась, огонь удалось потушить подручными средствами.
В Хмельницком подожгли филиал Сбербанка России
В Хмельницком подожгли филиал Сбербанка России
Депо

В центре Хмельницкого во вторник, 30 января, неизвестные подожгли филиал Сбербанка России. Об этом сообщает Депо.

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По словам очевидцев, неизвестные пытались поджечь двери помещения.

Как сообщили спасатели, профессиональная помощь пожарных даже не понадобилась – огонь удалось потушить подручными средствами.

"Неизвестный бросил что-то похожее на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник, наверное, охранник. Он и погасил огонь", – рассказали спасатели.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в октябре во Львове горело отделение Сбербанка. В декабре во львовском отделении Сбербанка разбили окна.

 

 

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Теги: пожар, поджог, пожарные, Хмельницкий, Сбербанк, спасатель, Сбербанк России
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Комментариев (5)
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Чeлentanо    31.01.2018, 13:14
Оценка:  +2
Чeлentanо
гори гори ясно
lusyika    31.01.2018, 11:46
Оценка:  +1
lusyika
Разом з мокшинським патріархатом на расєю кабанчиком з чемоданчиком!!!
Ліsа    31.01.2018, 11:46
Оценка:  +1
Ліsа
Главное - весь мир обложил Россию санкциями, а Украина ?? отож
Боцман__Кобза    31.01.2018, 12:45
Оценка:  +1
Боцман__Кобза
А Украина - жжот! Вот интересно, что ватники напишут? Это настоящие украинцы подожгли банк оккупантов или бандеровцы подожгли банк братской страны?
Ліsа    31.01.2018, 13:12
Оценка:  +2
Ліsа
тоді ще роботи - не початий край. бо кацапо-бізнес в Україні процвітає.
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