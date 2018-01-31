В Хмельницком подожгли Сбербанк

В центре Хмельницкого неизвестные подожгли филиал Сбербанка России. Помощь пожарных не понадобилась, огонь удалось потушить подручными средствами.

В центре Хмельницкого во вторник, 30 января, неизвестные подожгли филиал Сбербанка России. Об этом сообщает Депо.

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По словам очевидцев, неизвестные пытались поджечь двери помещения.

Как сообщили спасатели, профессиональная помощь пожарных даже не понадобилась – огонь удалось потушить подручными средствами.

"Неизвестный бросил что-то похожее на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник, наверное, охранник. Он и погасил огонь", – рассказали спасатели.

В полиции выясняют обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в октябре во Львове горело отделение Сбербанка. В декабре во львовском отделении Сбербанка разбили окна.