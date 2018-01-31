В Хмельницком подожгли Сбербанк
В центре Хмельницкого во вторник, 30 января, неизвестные подожгли филиал Сбербанка России. Об этом сообщает Депо.
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По словам очевидцев, неизвестные пытались поджечь двери помещения.
Как сообщили спасатели, профессиональная помощь пожарных даже не понадобилась – огонь удалось потушить подручными средствами.
"Неизвестный бросил что-то похожее на зажигательную смесь. В помещении на тот момент находился один работник, наверное, охранник. Он и погасил огонь", – рассказали спасатели.
В полиции выясняют обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, в октябре во Львове горело отделение Сбербанка. В декабре во львовском отделении Сбербанка разбили окна.