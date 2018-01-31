Умер первый космонавт Украины

Космонавт Леонид Каденюк умер. Три дня назад, 28 января, он отпраздновал свой 67-й день рождения.

Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер на 68-м году жизни. Об сообщает УНН со ссылкой на окружение, близкое к Каденюку.

Космонавт скончался в парке Царское Село в Киеве. По данным источника, он был мертв еще до приезда скорой помощи. Причина смерти не указана.

Леонид Каденюк - уроженец Черновицкой области, вырос в семье сельских учителей. В 1995 году он попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

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В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк был в космосе на борту Колумбии (миссия STS-87). Во время полета выполнял биологические эксперименты украинского-американского проекта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Напомним, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагал перенести День космонавтики с 12 апреля на 19 ноября, в честь Леонида Каденюка.