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Умер первый космонавт Украины

Комментариев: 6
Космонавт Леонид Каденюк умер. Три дня назад, 28 января, он отпраздновал свой 67-й день рождения.
Умер Леонид Каденюк
Умер Леонид Каденюк
kiev.vgorode.ua

Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер на 68-м году жизни. Об сообщает УНН со ссылкой на окружение, близкое к Каденюку.

Космонавт скончался в парке Царское Село в Киеве. По данным источника, он был мертв еще до приезда скорой помощи. Причина смерти не указана.

Леонид Каденюк - уроженец Черновицкой области, вырос в семье сельских учителей. В 1995 году он попал в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

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В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года Каденюк был в космосе на борту Колумбии (миссия STS-87). Во время полета выполнял биологические эксперименты украинского-американского проекта с тремя видами растений: репа, соя и мох.

Напомним, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагал перенести День космонавтики с 12 апреля на 19 ноября, в честь Леонида Каденюка.

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Теги: космонавт, Каденюк, космос
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Комментариев (6)
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Lup-Lup    31.01.2018, 13:26
Оценка:  +1
Lup-Lup
Светла-вечная память...
Pepsomen    31.01.2018, 13:18
Оценка:  +3
Pepsomen
Только что некомпетентные и непрофессиональные кретины с ICTV сказали что Каденюк умер во время утренней пробежки.На самом деле таким образом умер в 2015 его брат-близнец.А сам Леонид Каденюк умер сегодня у себя дома до приезда"Скорой".
Woodbrother    31.01.2018, 13:16
Оценка:  0
Woodbrother
Хороший был человек .
Pepsomen    31.01.2018, 12:59
Оценка:  -2
Pepsomen
Стоит отметить что Каденюк после распада СССР сразу принял российское гражданство.А уж только потом стал гражданином Украины,через несколько лет спустя.К тому же"Колумбия",на которой он побывал в космосе в 1997,взорвалась в воздухе в 2003,через несколько минут после взлёта...
SEMPENTY    31.01.2018, 12:23
Оценка:  +10
SEMPENTY
Жаль мужика,вот действительно жаль. Человек много достиг своим трудом, а не как бизнесмены и политики.
Бувший_східняк    31.01.2018, 12:19
Оценка:  +12
Бувший_східняк
Хай почиває з миром.
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