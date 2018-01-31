Насирова уволили

Насиров больше не глава ГФС.

В среду, 31 января, Кабмин уволил главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого отстранили от должности в связи еще в марте 2017 года из-за обвинений в коррупции. Но формально он оставался начальником ГФС.

“Государственная комиссия дала свой вывод по увольнению Насирова с должности, поэтому мы принимаем сегодня это решение“, - сказал премьер Владимир Гройсман.

Ранее Минфин подал в правительство представление об увольнении Насирова на основании информации о наличии у председателя ГФС британского гражданства. Эту информацию подтвердило посольства Великобритании в Украине.

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Насирова пдозревают в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). По версии следствия, Насиров причастен к так называемой “газовой схеме Онищенко“.

Детективы НАБУ выснили, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн. Решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов.