Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Насирова уволили

Спецтема: Дело Насирова
Комментариев: 1
Насиров больше не глава ГФС.
Насиров уже не возглавляет фискальную службу
Насиров уже не возглавляет фискальную службу
EPA/UPG

В среду, 31 января, Кабмин уволил главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого отстранили от должности в связи еще в марте 2017 года из-за обвинений в коррупции. Но формально он оставался начальником ГФС.

“Государственная комиссия дала свой вывод по увольнению Насирова с должности, поэтому мы принимаем сегодня это решение“, - сказал премьер Владимир Гройсман.

Ранее Минфин подал в правительство представление об увольнении Насирова на основании информации о наличии у председателя ГФС британского гражданства. Эту информацию подтвердило посольства Великобритании в Украине.

Читай также: Насиров будет с электронным браслетом до 19 марта

Насирова пдозревают в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). По версии следствия, Насиров причастен к так называемой “газовой схеме Онищенко“.

Детективы НАБУ выснили, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн. Решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов.

Поделись:
Теги: Насиров, Роман Насиров, ГФС, Кабмин, Фискальная служба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
foster12    31.01.2018, 13:49
Оценка:  +1
foster12
Не прошло и года как одумались. Видно долго искали "подходящего" человечка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь