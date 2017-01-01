В Чернигове задержали группировку торговцев оружием

Правоохранители задержали членов банды, которую организовал полицейский.

В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность группировки, которая занималась незаконным изготовлением, переделкой и торговлей огнестрельным оружием.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Организовал группировку сотрудник Черниговского горотдела полиции. К противоправной деятельности он привлек трех жителей областного центра, которые через связи в криминальных кругах подыскивали клиентов для сбыта товара.

Злоумышленники реализовывали огнестрельное оружие заводского изготовления, занимались реставрацией и переделывали травматическое оружие в боевое для последующей перепродажи.

По информации спецслужбы, злоумышленники планировали наладить канал нелегальной переправки огнестрельного оружия и комплектующих к ней на территорию РФ.

Оперативники спецслужбы задокументировали ряд реализаций дельцами пистолетов марок Парабеллум, Вальтер и ПМ, патронов к ним и холодного оружия.

Во время спецоперации сотрудники СБ Украины задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта пистолетов ТТ, Макарова и почти двухсот патронов к ним.

Преступники переделывали травматическое оружие в боевое facebook.com/SecurSerUkraine

Задержание провели в центре Чернигова facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, 1 февраля В Сумской области полиция задержала наркогруппировку, организованную оперуполномоченным Управления противодействия наркопреступности местной полиции.