Донбасс на грани экологической катастрофы - СЦКК

На нескольких горнодобывающих предприятиях Донбасса сложилась потенциально опасная экологическая ситуация, однако сепаратисты отказываются гарантировать безопасность рабочим, которые должны провести ремонтные работы.

Если сепаратисты ДНР и далее будут игнорировать заявки на проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры, это может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, которую обнародовали в пресс-центре штаба АТО в субботу, 3 февраля.

"Срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО Инкор и Ко в н.п.Новгородское", - заявили в СЦКК.

По данным СЦКК, большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя, среди которых - восстановление всасывающего устройства трубопровода возврата осветленной воды из шламонакопителя 3-й очереди к предприятию для перелива химическиопасных веществ через дамбу, обследование дамбы и шламопроводов; отбор проб жидкости и твердых отложений и отсыпка глиной дамбы шламонакопителя.

"Украинская сторона СЦКК и представители аварийно-спасательной службы производства скоординировали порядок действий по проведению обслуживания и ремонта указанных объектов. Однако проведение работ невозможно - до сих пор гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют", - заявили в СЦКК

"Подобные действия главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны стороны линии разграничения", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, на Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ.

Ранее в ООН сравнили войну на Донбассе со второй мировой.