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Донбасс на грани экологической катастрофы - СЦКК

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На нескольких горнодобывающих предприятиях Донбасса сложилась потенциально опасная экологическая ситуация, однако сепаратисты отказываются гарантировать безопасность рабочим, которые должны провести ремонтные работы.
Угольная шахта на Добассе
Угольная шахта на Добассе

Если сепаратисты ДНР и далее будут игнорировать заявки на проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры, это может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, которую обнародовали в пресс-центре штаба АТО в субботу, 3 февраля.

"Срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО Инкор и Ко в н.п.Новгородское", - заявили в СЦКК.

По данным СЦКК, большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя, среди которых - восстановление всасывающего устройства трубопровода возврата осветленной воды из шламонакопителя 3-й очереди к предприятию для перелива химическиопасных веществ через дамбу, обследование дамбы и шламопроводов; отбор проб жидкости и твердых отложений и отсыпка глиной дамбы шламонакопителя.

"Украинская сторона СЦКК и представители аварийно-спасательной службы производства скоординировали порядок действий по проведению обслуживания и ремонта указанных объектов. Однако проведение работ невозможно - до сих пор гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют", - заявили в СЦКК

"Подобные действия главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны стороны линии разграничения", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, на Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ.

Ранее в ООН сравнили войну на Донбассе со второй мировой.

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Теги: шахты, экология, ремонт, донбасс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Doriаn_    03.02.2018, 13:36
Оценка:  +6
Doriаn_
Донбасс на грани торжества так называемого русского мира. Как прорвет все гуано, так русский мир и восторжествует .
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