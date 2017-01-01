ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды в реках

В Карпатах и бассейне Припяти ожидается разрушение ледового покрова и подъем уровня воды. Жителей трех областей также предупредили о метелях и сильном мокром снеге.

Спасатели предупредили о подъеме уровней воды в реках Украины zk.dsns.gov.ua

В трех областях Украины по данным синоптиков ожидается ухудшении погодных условий. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В связи с прогнозируемыми осадками, в западных областях ожидается подъем уровня воды.

"По данным Укргидрометцентра, 3 февраля, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах очень сильный мокрый снег, метели, порывы ветра 17-22 м/с", - отмечается в нем.

Кроме того, в этот же день, а также 4 февраля на реках бассейна Припяти будут продолжаться подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м и увеличения слоя воды на поймах.

Также возможно дальнейшее разрушение ледового покрова с резким колебанием уровней воды.

В связи ожидаемыми осадками, 3-4 февраля на реках карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды:

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета на 0,3-1,0 м, дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды;

- на большинстве рек Закарпатья на 0,5-1,5 м;

- в средних и нижних течениях рек Уж, Латорица и Стара на 1,0-2,0 м, возможен выход воды на заводь;

- в нижнем течении Боржавы на до 2,5 м, выход воды на пойму.

"Вследствие переувлажнения почвы в отдельных местах возможны оползни", - подчеркивается в сообщении.

Как транее сообщалось, дождь обесточил 20 населенных пунктов на Волыни.

Ранее спасатели призывали украинцев не выходить на замерзшие водоемы.