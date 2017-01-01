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ОБСЕ зафиксировала более 1300 взрывов на Донбассе

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Наблюдатели миссии ОБСЕ констатировали почти десятикратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ / Facebook

Наблюдатели из специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 1 февраля по 19:30 2 февраля зафиксировала почти 1325 взрывов. Об этом говорится в отчете организации от 3 февраля.

"В Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, почти 1100 взрывов против 120 соответственно)", – говорится в сообщении.

При этом в Луганской области миссия также констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом – 225 взрывов против 140 соответственно.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на Донбассе обстреляли патруль ОБСЕ. В районе контролируемой ДНР Ясиноватой неизвестные открывали огонь в направлении наблюдателей.

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Теги: Донецкая область, донбасс, ОБСЕ, обстрел, Луганская область, Миссия ОБСЕ на Донбассе, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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