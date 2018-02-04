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Вояж политиков ФРГ в Крым может иметь плохие последствия - посол

Комментариев: 21
Украинский посол в Германии назвал поездку немецких политиков на оккупированный полуостров "безответственным вояжем".
Вояж политиков ФРГ в Крым может иметь плохие последствия - посол

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“Безответственный вояж“ несколькких немецких политиков из партии AfD в Крым может иметь очень плачевные правовые последствия. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

“Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно“, - отметил он.

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3 февраля в оккупированный Россией Крым с официальным визитом прибыли немецкие депутаты из трех региональных парламентов ФРГ от партии Альтернатива для Германии (АДГ). Планируется, что делегация пробудет на оккупированном полуострове с 3 по 9 февраля. 

Один из немецких депутатов заявил, что их не беспокоят предупреждения украинских властей, а посещать Крым они планируют и в дальнейшем.

 

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Теги: Крым, Оккупированные территории, Германия, депутаты
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Источник: Liga.net

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Комментариев (21)
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ChiefPlumber    04.02.2018, 15:31
Оценка:  +1
ChiefPlumber
А что у посла кто-то совета или разрешения спрашивал? )))
Бувший_східняк    04.02.2018, 14:50
Оценка:  -7
Бувший_східняк
Хорошая программа Фотошоп: с помощью неё можно так легко сделать Крым цветуще-зелёным, а прилегающую к нему часть Украины выгорело-буро желтой. И все крысчане - счастливы. Главное - они дома.
jfcrlmjkhb    04.02.2018, 15:21
Оценка:  +2
jfcrlmjkhb
А по сути сказать нечего?Как немцы нас послали.
Ярослав    04.02.2018, 15:41
Оценка:  +1
Ярослав
"нас" это кого? Ты уточняй, а то немцы только жителей скрепостана посылают. Ты из скрепостана строчишь, рез тебя послали немцы? Так выходит?
Бувший_східняк    04.02.2018, 15:51
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Немцы? Несколько отщепенцев правого неонацистского толка? Ну, ну, возрадуйся...
ЛюблюУкраину    04.02.2018, 14:29
Оценка:  -6
ЛюблюУкраину
несколько продажных- это не вся Германия
    04.02.2018, 14:38
Оценка:  +9
Однозначно
Большей части Германии вообще пох,что там с Украиной и крымом
Ярослав    04.02.2018, 14:47
Оценка:  -5
Ярослав
возможно, но большая часть Германии еще сохранила яркие воспоминания о том, как СССР разделил Берлин стеной. И Кёнинсберг не забыли (это там, где слышен смех искандеров). А вот это им не пох. Глядишь, скоро возвращать Кёнинсберг будут. И Курилы тоже...
Olshankin    04.02.2018, 15:48
Оценка:  0
Olshankin
Ярославу:
Японцы-то ждут Курильские острова. Но решили сначала пропустить вперёд монголов, поляков и шведов.
Ярослав    04.02.2018, 14:22
Оценка:  -6
Ярослав
Скоро ватники переоденут Лаврова в папу-Римского, припрут его в Крым и будут орать что Ватикан уже даже признал, что дедываивали)))))
ЛюблюУкраину    04.02.2018, 14:27
Оценка:  -3
ЛюблюУкраину
вряд ли- гундяй не позволит- это его лавры
Ярослав    04.02.2018, 14:16
Оценка:  -6
Ярослав
на фото Крым изображен таким зелёным, таким орошённым пресной водой из Днепра.... Наверное фото было сделано до 14-го года))))
chippolino2017    04.02.2018, 14:10
Оценка:  +4
chippolino2017
Скоро замахается укр.МИД пальцем махать. Уже и французы там были, и немцы, итальянцы, и ничего плохого не нашли.
Ярослав    04.02.2018, 14:19
Оценка:  -5
Ярослав
да вы скоро и Марсиан туда притащите))) Я не сомневаюсь, что там скоро и Лунатики побывают, и даже америкосы)) Что, думаете что от того что вы заплатите бабла немецкому бомжу чтобы он туда приехал, то вся Германия тут же полюбит рЮсський мир?
БРОКЕР2018    04.02.2018, 14:01
Оценка:  -10
БРОКЕР2018
немецкие нацизты приезжали к улусским рашизтам
whitewo    04.02.2018, 13:59
Оценка:  -3
whitewo
Россияне радуются, что притащили в крым региональных немецких депутатов причем внимание!!! ультраправых, читай националистов.
KastrYOUlya    04.02.2018, 13:59
Оценка:  +5
KastrYOUlya
Це шо ? Дер Зраден ? =)
whitewo    04.02.2018, 13:59
Оценка:  -3
whitewo
Ультраправые приезжали? Че там зиговали?
KastrYOUlya    04.02.2018, 14:48
Оценка:  0
KastrYOUlya
Это как детишки в укр. детских лагерях ? Не ,у нас в Крыму за такое бьют .
whitewo    04.02.2018, 15:42
Оценка:  -2
whitewo
Гоблин неонациста награждал.
Где твои вопли? Кого побили?
    04.02.2018, 13:59
Оценка:  +11
И что ты убогий можешь со своим климкиным???
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