Вояж политиков ФРГ в Крым может иметь плохие последствия - посол
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“Безответственный вояж“ несколькких немецких политиков из партии AfD в Крым может иметь очень плачевные правовые последствия. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.
“Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно“, - отметил он.
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3 февраля в оккупированный Россией Крым с официальным визитом прибыли немецкие депутаты из трех региональных парламентов ФРГ от партии Альтернатива для Германии (АДГ). Планируется, что делегация пробудет на оккупированном полуострове с 3 по 9 февраля.
Один из немецких депутатов заявил, что их не беспокоят предупреждения украинских властей, а посещать Крым они планируют и в дальнейшем.
Большей части Германии вообще пох,что там с Украиной и крымом
Японцы-то ждут Курильские острова. Но решили сначала пропустить вперёд монголов, поляков и шведов.
Где твои вопли? Кого побили?