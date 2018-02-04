Показательно избивают на виду у всех: заключенные колонии в "ЛНР" рассказали о нечеловеческих условиях содержания

Зарплата заключенных составляет две сигареты в день.

Заключенных колоний на оккупированной боевиками территории “ЛНР“ превратили в бесплатную рабочую силу в индустрии с миллионными оборотами. Об этом пишет издание Новое Время.

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Теймураз Нихотин недавно вырвался из колонии, оказавшейся на территории так называемой “Луганской народной республики“. По законам Украины его должны были выпустить более года назад, но администрация колонии продолжала удерживать Нихотина в заключении.

“Почти всех заставляют работать и получают на зеках огромные деньги, – нервно рассказывает Нихотин. – Это какой-то лагерь времен нацистской Германии!“

В отчете Восточной правозащитной группы указано: “На территории “Луганской республики“ в тюрьмах и колониях находятся около 5 тыс. лиц. У каждого третьего кончился срок, но их не выпускают на волю: в колониях эти люди приносят местной “власти“ ощутимую финансовую выгоду“.

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Для этого в “ЛНР“ создали структуру с громким названием Государственное унитарное предприятие исправительных колоний. В него вошли все девять колоний на территории, подконтрольной “ЛНР“.

Это “унитарное предприятие“ усилиями зэков, оказавшиеся под его властью, производит множество разных товаров для “администраций“ луганских городов – от мебели до шлакоблоков.

Павел Лисянский, председатель Восточной правозащитной группы считает, что дело поставлено на широкую ногу: за год зеки в колониях производят продукцию на $ 3,5 млн.

Заключенный Виталий рассказывает: “В луганских зонах сейчас установлены нечеловеческие законы и правила быта: тем, кто не хочет работать, ломают руки и ребра, показательно бьют на глазах у всех, выводят на мороз, раздевают и другое“.

Зарплата заключенных составляет две сигареты в день.

В целом, по оценке Лисянского, на зону из 900 человек набирается не больше трех десятков неработающих.

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Рабский труд зэков активно используют не только в “ЛНР“, но и в соседней “Донецкой народной республике“.

Подобное стало возможным, по мнению Лисянского, вследствие того, что украинская власть не смогла вывезти из зоны АТО колонии. На свободную землю удалось эвакуировать только одну женскую зону.

На свободу выходят лишь единицы, как это произошло с Нихотиным, которого едва удалось освободить с помощью правозащитников и представителей иностранных посольств.

Сам Нихотин говорит: почти все заключенные хотят перевода в Украину. “Там [в “ЛНР“] отношение к людям, как к скоту. И вырваться из зоны можно только чудом“, – заключает он.