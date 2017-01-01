Участники акции Саакашвили приехали к дому Порошенко

Территория дома Порошенко оцеплена плотным кордоном полиции.

Автоколонна сторонников Михеила Саакашвили приехала к дому президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области и проводит там акцию протеста, сообщает Укринформ.

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Территория дома Порошенко оцеплена плотным кордоном полиции. На митинге выступают лидеры Движения новых сил – политсилы, которую возглавил Саакашвили. Самого Саакашвили на акции не видно.

Напомним, что в воскресенье, 4 февраля, в Киеве сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко.



