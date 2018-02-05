Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина вошла в ТОП-25 стран по количеству самоубийств

Комментариев: 1
Показатели самоубийств в Украине - одни из самых высоких в Европе. В связи с этим Минздрав анонсировал запуск телефонной горячей линии для предотвращения суицида.
Украина - в списке стран с самыми высокими показателями суицидов
Украина - в списке стран с самыми высокими показателями суицидов
newsru.co.il

Украина вошла в 25 стран с самым высоким показателем самоубийств. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает УНІАН, со ссылкой на данные МОЗ.

Отмечается также, что Украина находится в числе лидеров в Европе по количеству суицидов. 

В связи с этим Минздрав заявляет о создании национальной телефонной горячей линии для эмоциональной поддержки и предотвращения самоубийств.

Проект “Линия жизни. Украина“, в рамках которого будет открыта горячая линия, возглавил Пит Шмигель - бывший генеральный директор общественной организации LifelineAustralia.

На сегодня участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами относительно возможных форм поддержки.

Читай также: Во Львове из окна многоэтажного дома выбросился мужчина

Отмечается, что лучшие мировые практики организации подобной горячей линии сводятся к следующим элементам: работа в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки и без выходных), бесплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с одним контактным номером.

“В Австралии благодаря работе национальной горячей линии удается спасать 50 тысяч жизней ежегодно. Мы уверены, что создание такой линии здесь поможет спасти жизнь многим украинцам. Когда украинцы в кризисном состоянии будут звонить в “Линию жизни“, мы хотим, чтобы они знали, что к ним отнесутся с уважением, их выслушают и услышат (к сожалению, иногда слушать и слышать – это разные вещи), поддержат, что их ситуация не является безнадежной и в дальнейшем им есть куда обратиться за помощью. Эти небольшие акты сострадания часто спасают жизнь“, – сказал Пит Шмигель. 

Напомним, 29 января в Киеве повесился строитель, который приехал в столицу на заработки.

Поделись:
Теги: Украина, Минздрав, самоубийство, Общество, суицид, горячая линия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
w@rning!    05.02.2018, 14:22
Оценка:  +6
w@rning!
Жити по новому.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь