В Украине число переселенцев достигло почти 1,5 млн

В стране по состоянию на 5 февраля на учете находятся 1 493 057 переселенцев или 1 218 611 семей из Донбасса и Крыма, сообщили в Минсоцполитики.

Число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц в Украине достигло 1 493 057 человек. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"По состоянию на 5 февраля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 493 057 переселенцев или 1 218 611 семей из Донбасса и Крыма", – сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 9 января 2018 года на учете Минсоцполитики находились 1 млн 492 тыс. 100 внутренне перемещенных лиц.

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