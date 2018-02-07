Представители оппозиции должны войти в состав ЦИК – Колесников

Один из лидеров Оппозиционного блока настаивает, что выборы в парламент должны пройти по пропорциональной системе и с открытыми списками.

Все фракции Верховной Рады, не входящие в коалицию, должны быть представлены в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сказал сопредседатель партии Оппозиционный блок Борис Колесников в эфире телеканала Украина, сообщает Сегодня.

Он отметил, что власть в первую очередь заинтересована в том, чтобы итоги выборов были признаны как Украине, так и за рубежом.

"Все фракции, не входящие в коалицию, то есть оппозиция, должны быть представлены в центральной избирательной комиссии. Тогда это не вызовет сомнений", – подчеркнул Борис Колесников.

Кроме того, по его словам, за полгода до выборов нужно провести перепись населения.

"В стране почти 18 лет не проводилась перепись населения. За эти годы, по слухам и по ощущениям, население страны резко уменьшилось. Для проведения честных и прозрачных выборов нужно не позднее, чем за полгода до выборов, провести перепись населения. Потому что на ее основании будут составлены списки избирателей", – отметил политик.

Кроме того, по мнению Бориса Колесникова, выборы в парламент должны пройти по пропорциональной системе с открытыми списками.

"Конституция 2004 года исключает любую мажоритарную систему. Никаких округов быть не может. Должны быть пропорциональные и открытые списки. Если такого не будет, то власть имущие просто скупят все округа", – резюмировал он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко предложил Раде новых членов ЦИК. В списке главы государства 14 человек.

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