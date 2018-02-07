Геращенко о Путине: Вор всегда возвращается на место преступления

Первый вице-спикер Верховной Рады прокомментировала информацию о возможном голосовании Путина в Крыму.

Воры всегда возвращаются на место преступления, пока их не задержат. Так прокомментировала у себя в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко информацию о том, что президент страны-агрессоры РФ Владимир Путин может проголосовать за себя в Крыму.

“Путин проанонсировал, что сам идет на место преступления, на место самой масштабной кражи и будет поднимать явку, голосовать за себя в Крыму. Воры всегда возвращаются на место преступления, пока их не задержат. И это вопрос и вызов не только для Украины, а всего мира“, - подчеркнула Геращенко.

Напомним, 6 февраля 2018 года Путина официально зарегистрировали кандидатом в президенты РФ.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина.