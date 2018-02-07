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Геращенко о Путине: Вор всегда возвращается на место преступления

Комментариев: 3
Первый вице-спикер Верховной Рады прокомментировала информацию о возможном голосовании Путина в Крыму.
Геращенко: Воры всегда возвращаются на место преступления
Геращенко: Воры всегда возвращаются на место преступления

Воры всегда возвращаются на место преступления, пока их не задержат. Так прокомментировала у себя в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко информацию о том, что президент страны-агрессоры РФ Владимир Путин может проголосовать за себя в Крыму.

“Путин проанонсировал, что сам идет на место преступления, на место самой масштабной кражи и будет поднимать явку, голосовать за себя в Крыму. Воры всегда возвращаются на место преступления, пока их не задержат. И это вопрос и вызов не только для Украины, а всего мира“, - подчеркнула Геращенко. 

Напомним, 6 февраля 2018 года Путина официально зарегистрировали кандидатом в президенты РФ.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина.

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Теги: Путин, выборы, Крым, Россия, Ирина Геращенко
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Комментариев (3)
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Woodbrother    07.02.2018, 17:14
Оценка:  -1
Woodbrother
Вор всегда возвращается на место преступления и путен не исключение из правил .
mig83    07.02.2018, 16:31
Оценка:  -2
mig83
Путин пуйло, геращенко плядина
adios    07.02.2018, 15:33
Оценка:  +5
adios
так вот чего все депутаты стараются пройти в ВР по второму разу )))
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