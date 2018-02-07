За надругательство над флагом криворожанин сядет на 3 года

Когда судья огласила приговор, присутствовавшие в зале активисты поддержали его аплодисментами.

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В Кривом роге суд приговорил жителя, которого обвинили в надругательстве над государственным флагом Украины к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

Об этом сообщило местное издание 0564.

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Приговор был зачитан сегодня, 7 февраля, в присутствии обвиняемого, представителя прокуратуры и присутствовавших в суде активистов.

Прокурор отметила, что на момент совершения преступления, у подсудимого была непогашенная условная судимость.

Дело слушалось в Долгинцевском райсуде Кривого Рога. После того, как судья огласила приговор присутствовавшие в зале активисты поддержали его аплодисментами.

Напомним, 18 января в Крыму задержали украинца за “надругательство над флагом РФ“.