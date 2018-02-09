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В Ялте вырубили бамбуковую рощу – СМИ

Комментариев: 11
На месте уничтоженного бамбука планируют поставить лавочки, сделать освещение и установить восьмиметровую шахматную доску. Работы еще не начались.
Бамбук вырубили
Бамбук вырубили
Крым.Реалии

В аннексировнной Ялте на набережной возле театрально-концертного комплекса Юбилейный выкорчевали бамбуковую рощу. Территорию обнесли забором. Власти города намерены устроить здесь шахматную аллею, сообщают Крым.Реалии в пятницу, 9 февраля.

Отмечается, что идея организовать в этом месте шахматную аллею принадлежит бывшему главе российской администрации Ялты Андрею Ростенко.

"По задумке, там необходимо облагородить территорию, установить лавочки, освещение и восьмиметровую шахматную доску. Но в настоящее время работы еще не начались", – говорится в сообщении.

Самой затратной частью проекта станет шахматная доска – из гранита и мрамора.

"Сейчас на сайте российской администрации Ялты проводится опрос: стоит ли реализовывать проект шахматной аллеи? Но, вне зависимости от его результата, бамбук, росший в том месте много лет, уже уничтожили", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Ялте вырубили бамбуковую рощу – СМИ

Напомним, в Крыму протестуют против "реконструкции" ханского дворца в Бахчисарае. Люди считают, что крымскотатарский исторический памятник разрушают.

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Теги: Крым, бамбук, фото, Ялта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Kirsten    09.02.2018, 23:47
Оценка:  0
Kirsten
ти чого психуєш....так і називають - рощі....ліси
Dimitrrr    09.02.2018, 23:20
Оценка:  -4
Dimitrrr
Лять, бамбуковая роща, ага а конопля воще дерево!)))))
Брокович    09.02.2018, 21:56
Оценка:  -2
Брокович
А зря!Надо было туда заселить всех наших бандерлогов и эту рощу огородить несколькими рядами колючей проволоки.Приматы на курорте-это так феерично!!!)))))))))
Kirsten    09.02.2018, 23:42
Оценка:  +1
Kirsten
мокша безголоса , ти спочатку запитай в свого хазяїна ....а потім фантазуй ))))
Брокович    09.02.2018, 21:56
Оценка:  -3
Брокович
А зря!Надо было туда заселить всех наших бандерлогов и эту рощу огородить несколькими рядами колючей проволоки.Приматы на курорте-это так феерично!!!)))))))))
Kirsten    09.02.2018, 23:43
Оценка:  +2
Kirsten
мокша безголоса , ти спочатку запитай в свого хазяїна ....а потім фантазуй )))) ...
Брокович    10.02.2018, 00:06
Оценка:  -2
Брокович
Обезьянообрзное,запомни:у меня никогда не было,нет и не будет хозяина.В отличии от тебя.У вас же бандерлогов сил нет на пальму забраться,вот ваши хозяева и будут вас подсаживать,приговаривая что это ваш европейский путь.))))))))))
Seahorse    10.02.2018, 00:40
Оценка:  0
Seahorse
дивно )))) всі знають що хазяїна мокш - путін )))...ти з яких причин зі своєї орди відмовляєшся ?
Брокович    10.02.2018, 01:52
Оценка:  0
Брокович
Хворе мавпеня,я не розумію твого суржику.Протверезій та зміни перекладача.Потім ще раз напиши.Але з початку протверезій.))))))))))
providets333    09.02.2018, 20:37
Оценка:  -2
providets333
Першим свиснуть коня. На заміну поставлять свого міністра іноземних справ. Призвище забув. Той, що як кінь на розум і на обличчя.
SEMPENTY    09.02.2018, 20:36
Оценка:  0
SEMPENTY
Не проще вырубить самого Ростенко?
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