На месте уничтоженного бамбука планируют поставить лавочки, сделать освещение и установить восьмиметровую шахматную доску. Работы еще не начались.

В аннексировнной Ялте на набережной возле театрально-концертного комплекса Юбилейный выкорчевали бамбуковую рощу. Территорию обнесли забором. Власти города намерены устроить здесь шахматную аллею, сообщают Крым.Реалии в пятницу, 9 февраля.

Отмечается, что идея организовать в этом месте шахматную аллею принадлежит бывшему главе российской администрации Ялты Андрею Ростенко.

"По задумке, там необходимо облагородить территорию, установить лавочки, освещение и восьмиметровую шахматную доску. Но в настоящее время работы еще не начались", – говорится в сообщении.

Самой затратной частью проекта станет шахматная доска – из гранита и мрамора.

"Сейчас на сайте российской администрации Ялты проводится опрос: стоит ли реализовывать проект шахматной аллеи? Но, вне зависимости от его результата, бамбук, росший в том месте много лет, уже уничтожили", – пишет издание.

Cмотрите фотогалерею: В Ялте вырубили бамбуковую рощу – СМИ

Напомним, в Крыму протестуют против "реконструкции" ханского дворца в Бахчисарае. Люди считают, что крымскотатарский исторический памятник разрушают.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet