Укрзализныця назначила в феврале шесть дополнительных поездов

Назначены шесть дополнительных поездов в западном направлении. Таким образом Укрзализныця стимулирует развитие туристического потенциала Карпат.

Укрзализныця назначила шесть дополнительных поездов в феврале в западном направлении. Об этом сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в Twitter.

По его словам, таким образом компания стимулирует развитие туристического потенциала Карпат.

"На Карпаты! В феврале уже назначили шесть дополнительных поездов в западном направлении. Неповторимые пейзажи, зимний отдых станут ближе. Укрзализныця стимулирует развитие туристического потенциала карпатского региона", – написал Кравцов.

Так, поезд №177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 11 и 18 февраля в обоих направлениях. Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд будет отправляться в 14:04 и прибывать в Киев в 20:43.

Поезд №207 Киев – Ужгород будет курсировать из Киева 9, 17 и 23 февраля, в обратном направлении – 10, 18, 24 февраля. Отправление из Киева в 16:13 и прибытие в Ужгород в 10:08. Из Ужгорода – в 18:17 и прибытие в Киев в 10:44.

Поезд №217/218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов отправится из Киева 9 февраля в 15:20, из Рахова в обратном направлении – 11 февраля в 17:44.

Поезд №225 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева 11, 15, 19, 21 февраля в 20:34, в обратном направлении – в 18:00 12, 16, 20 и 22 февраля.

Поезд №235 Харьков – Ужгород будет отправляться из Харькова 9, 13, 16, 20 и 23 февраля в 10:27, в обратном направлении - в 18:00 11, 14, 18 и 21 февраля.

Львов – Днепр будет отправляться из Львова 9 и 11 февраля в 12:35, из Днепра в обратном направлении – в 16:30 10 и 12 февраля.



Укрзализныця вводит электронные билеты на большинство электричек Поезд №276/275будет отправляться из Львова 9 и 11 февраля в 12:35, из Днепра в обратном направлении – в 16:30 10 и 12 февраля.