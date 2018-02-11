Госстат подсчитал, куда украинцы путешествовали в 2017 году

Наименее популярные для украинцев страны - Таджикистан (10 человек за весь прошлый год), Норвегия, Питкэрн, Мали, Кыргызстан (по 7 человек).

Куда чаще всего ездили украинцы в 2017 facebook.com/pg/dmsu.gov.ua

В 2017 году за границей побывали почти 26,5 млн украинцев, подавляющее большинство - с частной поездкой, сообщает Государственная служба статистики Украины со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Больше всего украинцев выезжали в Польшу – 9,9 млн. Более, чем вдвое меньше наших сограждан выезжали в Россию – 4,3 млн. На третьем месте – Венгрия (3,1 млн).

Также много украинцев путешествовало в Молдову (1,68 млн), Беларусь и Турцию (почти по 1,2 млн), Румынию (свыше 1 млн), Словакию (850 тыс.) и Египет (733 тыс.).

Наименее популярные для украинцев страны для посещения Таджикистан (10 человек за весь прошлый год), Норвегия, Питкэрн, Мали, Кыргызстан (по 7 человек), и лишь по одному украинцу побывали в Ираке, Канаде и Южной Корее. В целом в прошлом году украинцы посетили 71 страну мира.

Напомним, Государственная миграционная служба с начала года оформила гражданам Украины 457 307 биометрических паспортов для выезда за границу.

Чиновники ГМС торговали биометрическими паспортами

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