Женщины в науке: что исследуют и открывают украинки

11 февраля в мире отмечают Международный день женщин в науке. ВВС Украина пообщалась с несколькими женщинами-учеными, которые живут и работают в Украине.

11 февраля в мире отмечают Международный день женщин в науке. По даннымИнститута статистики ЮНЕСКО, обнародованным в 2017 году, только 28% ученых в мире - женщины. В Украине статистика довольно неплохая: 46% женщин-ученых.

Талантливые украинские исследовательницы работают не только в Украине, но и за рубежом.

Так, украинка Марина Вязовская решила задачу упаковки шаров в 8-мерном пространстве, над которой ученые думали веками.

А Ольга Броварец, которая в соавторстве со своим научным руководителем открыла глубинные структурные механизмы нестабильности генома, стала самым молодым доктором физико-математических наук Украины.

ВВС Украина пообщалась с пятью женщинами-учеными, которые живут и работают в Украине.

Ольга Маслова, биолог

Ольга Маслова считает биологию очень красивой наукой

Моя любовь к клеточной биологии началась еще в детстве.

Клетки - это то, что нас формирует.

Именно состояние клеток и их “разговор“ определяют все: от того, что нам можно или нельзя употреблять, до того, о чем мы думаем и в кого влюбляемся.

Кроме того, клеточная биология - очень красивая наука. Изображения, полученные благодаря конфокальной микроскопии, можно рассматривать как произведения искусства.

Я начинала с классического научного пути в университете: магистратура-аспирантура-защита диссертации.

Была буквально влюблена в объект своих дипломной и диссертационной работ - мезенхимальные клетки ткани пуповины.

Но проанализировав все форматы своей деятельности, я поняла, что вероятно лучше всего мне удается оптимизировать имеющиеся методики, анализировать данные и популяризировать науку, а не заниматься рутинной работой.

Поэтому сейчас я занимаюсь, в основном, популяризацией науки. Выступаю с докладами, пишу статьи, комментирую резонансные событиях в сфере биотехнологий.

Стараюсь переводить с научного языка на “человеческий“, ведь в современном мире информации становится все больше, а ориентироваться на данные из научных статей, к сожалению, умеют не все.

Кроме того, я поняла, что, конечно, доклады об инновационных технологиях - это круто и полезно, но не менее важно говорить о бытовых вещах с точки зрения науки.

Ведь понимание потребностей своего организма - это то, что может сразу применить каждый человек для улучшения своей жизни.

В прошлом году стала соучредителем проекта “Нобилитет“, который популяризирует достижения нобелевских лауреатов.

Проект "Нобилитет", соучредителем которого является Ольга Маслова, популяризирует достижения нобелевских лауреатов

Также консультирую проекты, цель которых - применение современных клеточных технологий. А еще немного “играю“ запахами - занимаюсь проектом Needorium. Мы создаем ароматные аксессуары на базе современных научных данных о влиянии запахов на мозг.

Мне посчастливилось не иметь серьезных проблем, связанных с полом. Хотя традиционные вопросы из серии “Почему до сих пор не рожаешь?“ и подобные шутки встречались.

В биологии, особенно в клеточной и молекулярной, женщин достаточно много.

Моими преподавательницами и научными руководителями часто были женщины. Но подчеркну - это особенности конкретной отрасли. В других сферах бывает по-разному.

По моему мнению, нужно избавляться от гендерных стереотипов еще в школе, перестать делить сферы деятельности по половому признаку. Вместо этого - поощрять людей делать то, что им лучше всего удается.

Кроме того, равные права и обязанности, например, в семейных, бытовых делах, позволят избавиться от перекладывания заботы о ребенке исключительно на мать и, соответственно, помогут распределить время более рационально.

Что касается развития украинской науки, то перспективы есть всегда. Главное - понять свою цель на данном этапе жизни и воплощать ее.

Нужно больше ездить на конференции и в школы, знакомиться и сотрудничать с коллегами, но не бояться выходить на интердисциплинарные темы и взаимодействовать с представителями бизнеса.

Юлия Безвершенко, физик

Юлии Безвершенко нравится, что игра ума позволяет предугадывать реальный мир

Я занимаюсь математическими методами, которые применяют к задачам квантовых систем во внешних системах и управлению квантовыми системами.

В школе физика для меня была интересным, но не лучшим предметом. А уже во время учебы в Могилянке, когда на курсах теоретической физики увидела, что математика дает очень нетривиальные предсказания относительно реальности, я увлеклась и поняла, что мой выбор был правильным.

Больше всего в работе мне нравится то, что игра ума, которой является математика, позволяет предвидеть реальный мир.

Я училась в правильном вузе и попала в правильный институт и правильный коллектив, где первоочередным был профессионализм.

Когда ты разбираешься в теме, твой гендер не важен.

Тенденции роста женского присутствия в науке набирают обороты, потому что им есть что привнести в эти сферы. Кроме того, у женщин есть природные качества, такие как внимательность к деталям, ответственность в работе, что важно в науке.

Популяризировать науку среди женщин надо еще в школе - показывать им возможности инженерии, программирования, науки.

Юлия Безвершенко (слева) хочет создать такие условия, при которых ученые возвращались бы в Украину из-за границы

Проблема Украины следующая: сфера науки стабильно недофинансируется, поэтому мы имеем тенденцию, что женщин в науке становиться больше потому, что эта профессия не дает прокормить семью.

Поэтому Украина может здесь показывать хорошую динамику и неплохое гендерное соотношение в науке, но причины могут быть не столь однозначны.

Я вижу будущее украинской науки, поэтому последние четыре года занимаюсь ее реформой.

В свое время я не поехала за границу из-за того, что понимала, что здесь есть у кого учиться и с кем работать.

Сейчас мы хотим превратить процесс оттока мозгов (brain drain) в циркуляцию мозгов (brain circulation), то есть создать такие условия, при которых люди будут или возвращаются к нам из-за рубежа, получив там опыт, или просто к нам приедут другие, потому что мы конкурентоспособны.

Верю, что мы сможем изменить этот тренд.

Елена Ванеева, математик

Симметрия встречается не только в математике, а везде вокруг нас, убеждает Елена Ванеева

Я занимаюсь симметриями дифференциальных уравнений. Это очень интересная часть математики, ведь все предметы вокруг нас имеют некую симметрию. Она есть и в математических объектах.

Я поняла, что хочу заниматься наукой еще во время учебы в университете в Днепропетровске. Я попробовала и поступила в Институт математики в Киеве.

С этим связана одна интересная история: объявление о наборе в аспирантуру разместил в интернете мой будущий муж. Так что это объявление оказалось и брачным.

Считаю, что человеку, который пришел в науку, должно повезти с научным руководителем.

Мне повезло - я попала в среду энтузиастов.

Представьте себе: молодая женщина-ученый, которая попадает в новую для себя среду, видит, что задачей, которую она сейчас решает, интересуются люди из многих стран. Это очень вдохновляет.

Я начала ездить за границу и общаться с коллегами. У меня есть соавторы на Кипре и в Чехии.

Я стала первой женщиной в институте, которая возглавила Совет молодых ученых. Никогда не чувствовала дискриминации как женщина-ученый.

Не скажу, что я не слышала о таком. Но, к счастью, сама никогда с такими фактами не сталкивалась.

В нашем институте сейчас очень много молодых женщин. Отчасти из-за того, что не все мужчины соглашаются на ту зарплату, которую предлагают.

Как привлечь больше девушек в науку?

Сделать так, чтобы они поверили, что могут это делать. Это будет подбадривать и поощрять.

Нам не нужно изобретать велосипед, мы можем просто перенять опыт других стран.

Проблема часто заключается не в том, что женщин ущемляют в науке, а в том, что они сами часто думают, что не смогут этим заниматься.

Елена Ванеева на конференции для женщин-ученых в Бонне

Математику для научной деятельности нужно не очень много: компьютер, бумага, ручка и доступ к международным базам статей и других работ.

В работе в Украине, конечно, можно найти плюсы по сравнению с Западом.

Моя семейная жизнь не помешала науке.

Конечно, когда у вас маленькие дети, это несколько замедляет процесс, потому что вы не сможете определенное время активно посещать конференции. Но это все временно.

Ни в коем случае не стоит ради карьеры лишать себя радости материнства, а ради семьи - любимого дела.

Олеся Бессмертная, биолог

Олеся Бессмертная убеждена: если человек - достойный ученый, гендерная принадлежность не имеет значения

Я поступила на биологию, потому что мне всегда нравилось исследовать что-то живое.

В Луцком университете были такие преподаватели, которые сумели заинтересовать заниматься наукой дальше и поступать в аспирантуру.

Моя студенческая работа касалась папоротников. В аспирантуре сохранялось желание продолжать исследование этой темы.

Повлияла романтичность и таинственность объекта - во время научных исследований искать цветок папоротника. Научной работой занимаюсь с 2009 года. Я люблю жизнь. А биология - это наука о жизни, обо всем живом, что нас окружает. Вот так оно и совпало.

Дискриминации как женщина-ученый никогда не испытывала.

Может, кто-то мне и возразит, сказав, что девушек притесняют. Я слышала такие разговоры, что иногда на женщин давят, если взять, к примеру, аспирантуру.

Ведь надо выйти замуж, родить ребенка, а это все замедлит защиту диссертации и научный рост. Я такого не испытывала никогда.

На выбор Олеси Бессмертной повлияла романтика - хотела найти цветок папоротника

Если в другой области науки, например, физике, больше мужчин, то в биологии - 50 на 50, или даже женщин больше. Если человек - достойный ученый, то гендерная принадлежность не имеет значения.

Конечно, сейчас трудные времена для ученых и науки. Несколько пренебрежительное отношение в нашей стране к науке порождает то, что многие молодые люди разочаровывается в исследовательской работе.

Проблемы коррупции, плагиата и псевдоученых также поднимаются.

Но, как говорится, хочешь жить в лучшей стране - начинай с себя.

Хочешь, чтобы была качественная наука - начинай ее такой делать, вкладывать в нее.

Наверное, даже не наше поколение будет чувствовать какие-то последствия этого. Но, если ничего не делать, ничего и не изменится.

Галина Клим, физик

Галину Клим на научную работу стимулируют достижения

Когда-то в школе я мечтала о совсем другом направлении - хотела быть медиком. Но обстоятельства сложились иначе.

Была такая специальность - физическая биомедицинская электроника. Мне понравилась эта тематика, а позже я развила ее в физическом направлении.

Я люблю свою работу, люблю видеть результат. Меня стимулируют достижения, хочется работать дальше. Я, пожалуй, нашла свой путь и сумела себя реализовать.

Люблю науку еще за то, что постоянно узнаешь что-то новое. Ты не стоишь на месте, всегда учишься, развиваешься.

Поскольку сейчас я преподаю на кафедре, то есть возможность передать свои знания студентам и чему-то научиться от них.

В среде, где я работаю, значительно меньше женщин, чем мужчин. На кафедре специализированных компьютерных систем, где я работаю, я - единственная женщина среди девяти мужчин.

На старте своей карьеры были моменты, когда чувствовала дискриминацию как женщина. Сейчас такого меньше, это очень радует.

Для женщин в науке нужно создать благоприятные условия, убеждена Галина Клим

Наука приобретает женское лицо. Сейчас к женщинам в науке стали относиться либеральнее. Положительные сдвиги на себе я уже почувствовала.