Гужву объявили в розыск

Главного редактора издания Страна.ua объявили в розыск как лицо, которое уклоняется от следствия. Адвокаты Гужвы говорят, что он вернется в Украину 20 февраля.

О таком решении ходатайствовала прокуратура. Ее представители утверждали, что Гужва уклоняется от следствия, сообщает 5 канал.

“Общий розыск предусмотрен УПК: лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат“, - сказал прокурор.

В то же время адвокаты Гужвы заявляли, что их подзащитный лечится за границей и приедет в Украину 20 февраля.

“Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное“, - уверяет адвокат Гужвы Елена Клименко.

Как известно, в конце января главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.

Ранее в ГПУ заявили, что намерены просить об экстрадиции Гужвы, который попросил убежища в Австрии.

Напомним, Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция интернет-издания Страна.ua требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов.