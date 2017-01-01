Гужву объявили в розыск
О таком решении ходатайствовала прокуратура. Ее представители утверждали, что Гужва уклоняется от следствия, сообщает 5 канал.
“Общий розыск предусмотрен УПК: лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат“, - сказал прокурор.
В то же время адвокаты Гужвы заявляли, что их подзащитный лечится за границей и приедет в Украину 20 февраля.
“Я считаю, что это преждевременно. И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное“, - уверяет адвокат Гужвы Елена Клименко.
Как известно, в конце января главный редактор интернет-издания Страна.ua Игорь Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.
Ранее в ГПУ заявили, что намерены просить об экстрадиции Гужвы, который попросил убежища в Австрии.
Напомним, Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция интернет-издания Страна.ua требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов.