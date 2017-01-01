Киберполиция расследует кражу биткоинов на $5 млн

Киберполиция расследует похищение 700 биткоинов на сумму 5 млн долларов. Криптовалюта была украдена со счетов пользователей с помощью фишинговых сайтов.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины разоблачил масштабную фишинговую кампанию. В результате мошеннических действий злоумышленникам удалось завладеть криптовалютой на сумму 700 биткоинов (около 5 млн долларов). Об этом сообщается на официальном сайте киберполиции.

“В конце сентября 2017 года совместно с работниками подразделения Talos компании Cisco киберполиция начала совместное расследование одной из самых масштабных фишинговых кампаний, направленных на пользователей криптовалюты (операция Coinhoarder“), - сказано в нем.

При анализе было найдено большое количество доменов, названия которых были очень похожи на оригинальный ресурс онлайн-сервиса виртуальных Bitcoin -кошельков: blockchain.info.

Отмечается, что “заманивание“ пользователей происходило с помощью рекламных кампаний Google Adwords.

При введении ключевой фразы blockchain в поисковой системе Google появлялась ссылка, выглядело вполне легитимным.

Однако после перехода по этой ссылке пользователь попадал на фейковый домен (типа bockchain.info).

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Домен выглядел аналогичным оригинальному, однако имел другое доменное имя и специально разработанный скрипт от злоумышленников.

По приблизительным подсчетам киберполиции, только в период с сентября по декабрь 2017 года, используя вышеупомянутый метод, злоумышленники завладели криптовалютой на сумму 700 биткоинов на 5 млн долларов.

Согласно информации от специалистов по безопасности ресурса blockchain.info, эта фишинговая кампания является одной из самых масштабных за всю историю существования компании.

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В киберполиции считают, что эта группа начала свою деятельность еще в конце 2014 года, и за 3 года их общих доход от преступной деятельности может превышать сотни млн долларов.

На данный момент правоохранители продолжают отслеживать деятельность еще нескольких групп, которые занимаются похищением криптовалюты, результаты расследований будут представлены в ближайшее время.

Напомним, Киберполиция выступает за легализацию криптовалюты в Украине.