Сепаратисты передали ВСУ тело погибшего бойца

Представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины Эвакуация 200 добились возвращения тела погибшего на подконтрольную территорию.

На Донбассе сепаратисты вернули тело погибшего украинского военного. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в четверг, 15 февраля.

"После длительных и сложных переговоров представители гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины Эвакуация 200 добились возвращения тела погибшего защитника на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

Сослуживцы погибшего рассказали, что они попали под обстрел сепаратистов во время боевого дежурства на участке, где до вражеских окопов всего лишь 35 метров. Тогда погиб боец по имени Дмитрий и еще один военный получил ранения и сейчас находится на лечении в Харькове.

В штабе добавили, что передача тела погибшего военнослужащего произошла в районе населенного пункта Счастье, с участием представителей Союза ветеранов Афганистана Луганщины, ОБСЕ и украинской стороны СЦКК.

Боец погиб 12 февраля, попав под вражеский минометный обстрел во время наблюдения за позициями противника. Тело погибшего попало к сепаратистам.

"В течение трех дней представители ОРЛО меняли время передачи тела погибшего защитника, выискивая в этом факте выгоду для проведения циничных информационных акций", – отметили в штабе.

Ранее ВСУ передали двух погибших представителям ЛНР. Украинские военные тогда утверждали, что родственники убитых проживают на территории России. Это было установлено с помощью проведения экспертизы ДНК.

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