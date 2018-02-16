Порошенко с визитом посетит Литву
Украинский президент намерен посетить Литву 16 февраля. Визит состоится по приглашению литовского главы государства Дали Грибаускайте.
Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, посетит с рабочим визитом Литву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства, сообщает пресс-служба главы государства.
Визит состоится по приглашению президента Литвы Дали Грибаускайте.
Ожидается, что в этих мероприятиях также примут участие главы ряда других европейских государств, а также руководители институтов Европейского Союза.
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Напомним, ранее Украина и Литва заявили о необходимости ужесточения санкций Европейского Союза против России.
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