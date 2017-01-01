Новый год 2018: что означает год Желтой Собаки

Как встречать Новый 2018 год Желтой Земляной Собаки: наряд, декор, праздничный стол. Желтая Земляная Собака в 2018 году говорит о том, что можно планировать будущее.

Новый 2018 год по Китайскому календарю наступил 16 февраля 2018 года. Он стал 4716-м в Восточной традиции и пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки. Новый знак китайского гороскопа вступит в силу 5 февраля 2018 года.

Собака в Восточной астрологии

Собака - тотемное животное, а ее временной отрезок с 19.00 до 21.00. На Востоке это время считается этапом заслуженного отдыха, размышлений, построения планов.

На китайских манускриптах Собака изображается задумчиво смотрящей вверх, лежащей на траве в расслабленной позе.

Азиаты считают собаку мудрым домашним животным. Поэтому грядущий 2018 год обещает быть мирным, а люди будут чувствовать себя умиротворенно. Но следует помнить, что перед тем, как отдыхать, надо хорошо поработать и закончить все намеченные дела.

Новый Год 2018 - год Желтой Земляной Собаки

Желтая Земляная Собака в 2018 году говорит о том, что можно планировать будущее. Родившиеся новые идеи, будут хорошо продуманы.

Лежать в 2018 - не придется, ведь Собака достаточно активна. Год будет благоприятным для тех, кто умеет работать, смело смотрит в завтрашний день и готов приложить усилия для обеспечения светлого будущего.

Символика 2018 года

Каждый год в Китайском гороскопе ассоциируется с определенным цветом. Поэтому встречать новый 2018 год можно в желтом, золотом, оранжевом, коричневом и горчичных цветах.

Наряд для года Желтой Собаки

Также у каждого года в восточной астрологии свои камни. Собака - приземленное существо. Символы земли воплощаются в: янтаре, берилле, сердолике, цитрине, гиацинте, яшме, тигровом глазу, цирконе.

Как встречать Новый год 2018

Астрологи советуют встретить Новый 2018-й год в кругу родных и близких. Желательно собрать за одним столом всех родственников, даже дальних или тех, с которыми не общались долгие годы. За семейный стол приглашают близких друзей.

Если возможности собраться дома нет, подойдет семейный ресторанчик с душевной атмосферой. Выберите заранее, куда пойти на Новый год в Киеве . В этом году для празднования не желательны диско, клубы, сауны, и т.д.

Собака не любит резких движений, пьяных людей. Поэтому, само празднование не должно быть шумным или помпезным, главное - чтобы всем было уютно, тепло и спокойно. Не советуют громко петь, танцевать до упадка сил, напиваться.

Место праздника надо украсить, лучше использовать декор коричневого, желтого и белого оттенков.

Сервировка и украшение стола в 2018 году

Что поставить на праздничный стол

Собака - неприхотливое в еде животное, не гурман. К выбору блюд надо подойти спокойно и не гнаться за деликатесными продуктами. Но, даже простые блюда можно красиво украсить. Для этого подойдут овощи и фрукты, зелень.

Собака - мясоед, а значит – преимущество на столе должно остаться за мясными блюдами.

Праздничный стол для Нового 2018 года (фото: из открых источников)

Алкоголь

Предпочтение отдают слабоалкогольным напиткам: вину, шампанскому, коктейлям. Впрочем, и с их употреблением нужно быть осторожным.Первые блюда

Можно приготовить суп с фрикадельками. Отлично впишутся в праздничный стол шурпа или солянка с различными сортами мяса, а также традиционный украинский борщ с мясом.

Горячие закуски На горячее гостям можно предложить рисовые тефтели, котлеты и отбивные, жаркое, гуляш, жареную куриную или говяжью печень. В качестве гарниров неплохо будет смотреться по-разному приготовленный картофель или крупы. Холодные блюда Обязательны мясные и рыбные нарезки, сало, заливное. Не обойтись без салатов: оливье, мимоза, сельдь под шубой, различные рулеты и канапе с мясом.

Десерты

Здесь можно существенно сэкономить, купив хорошие конфеты, незатейливые торты или приготовив фруктовый салат.

Для деток маме неплохо было бы испечь пряники в виде фигурки собаки. Сделав в прянике дырочку и продев туда ниточку, пряник-символ можно повесить на елку и он станет семейным талисманом.