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Новый год 2018: что означает год Желтой Собаки

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Как встречать Новый 2018 год Желтой Земляной Собаки: наряд, декор, праздничный стол. Желтая Земляная Собака в 2018 году говорит о том, что можно планировать будущее.
Новый год 2018 - год Желтой Земляной Собаки
Новый год 2018 - год Желтой Земляной Собаки
 
Новый 2018 год по Китайскому календарю наступил 16 февраля 2018 года. Он стал 4716-м в Восточной традиции и пройдет под знаком Желтой Земляной Собаки. Новый знак китайского гороскопа вступит в силу 5 февраля 2018 года.
 

Собака в Восточной астрологии

 
Собака - тотемное животное, а ее временной отрезок с 19.00 до 21.00. На Востоке это время считается этапом заслуженного отдыха, размышлений, построения планов.
 
На китайских манускриптах Собака изображается задумчиво смотрящей вверх, лежащей на траве в расслабленной позе.
 
Азиаты считают собаку мудрым домашним животным. Поэтому грядущий 2018 год обещает быть мирным, а люди будут чувствовать себя умиротворенно. Но следует помнить, что перед тем, как отдыхать, надо хорошо поработать и закончить все намеченные дела.
 
Новый Год 2018 - год Желтой Земляной Собаки
 
Желтая Земляная Собака в 2018 году говорит о том, что можно планировать будущее. Родившиеся новые идеи, будут хорошо продуманы.
 
Лежать в 2018 - не придется, ведь Собака достаточно активна. Год будет благоприятным для тех, кто умеет работать, смело смотрит в завтрашний день и готов приложить усилия для обеспечения светлого будущего.
 

Символика 2018 года

 
Каждый год в Китайском гороскопе ассоциируется с определенным цветом. Поэтому встречать новый 2018 год можно в желтом, золотом, оранжевом, коричневом и горчичных цветах.
Наряд для года Желтой Собаки
 
Также у каждого года в восточной астрологии свои камни. Собака - приземленное существо. Символы земли воплощаются в: янтаре, берилле, сердолике, цитрине, гиацинте, яшме, тигровом глазу, цирконе.
 

Как встречать Новый год 2018

 
Астрологи советуют встретить Новый 2018-й год в кругу родных и близких. Желательно собрать за одним столом всех родственников, даже дальних или тех, с которыми не общались долгие годы. За семейный стол приглашают близких друзей.
 
Если возможности собраться дома нет, подойдет семейный ресторанчик с душевной атмосферой. Выберите заранее, куда пойти на Новый год в Киеве. В этом году для празднования не желательны диско, клубы, сауны, и т.д. 
 
Собака не любит резких движений, пьяных людей. Поэтому, само празднование не должно быть шумным или помпезным, главное - чтобы всем было уютно, тепло и спокойно. Не советуют громко петь, танцевать до упадка сил, напиваться.
 
Место праздника надо украсить, лучше использовать декор коричневого, желтого и белого оттенков.
Сервировка и украшение стола в 2018 году

Что поставить на праздничный стол

 
Собака - неприхотливое в еде животное, не гурман. К выбору блюд надо подойти спокойно и не гнаться за деликатесными продуктами. Но, даже простые блюда можно красиво украсить. Для этого подойдут овощи и фрукты, зелень.
 
Собака - мясоед, а значит – преимущество на столе должно остаться за мясными блюдами.
 
Праздничный стол для Нового 2018 года (фото: из открых источников)
 
Алкоголь
 
Предпочтение отдают слабоалкогольным напиткам: вину, шампанскому, коктейлям. Впрочем, и с их употреблением нужно быть осторожным.Первые блюда
 
Можно приготовить суп с фрикадельками. Отлично впишутся в праздничный стол шурпа или солянка с различными сортами мяса, а также традиционный украинский борщ с мясом.
 
Горячие закуски
 
На горячее гостям можно предложить рисовые тефтели, котлеты и отбивные, жаркое, гуляш, жареную куриную или говяжью печень. В качестве гарниров неплохо будет смотреться по-разному приготовленный картофель или крупы.
 
Холодные блюда
 
Обязательны мясные и рыбные нарезки, сало, заливное. Не обойтись без салатов: оливье, мимоза, сельдь под шубой, различные рулеты и канапе с мясом.
 
Десерты
 
Здесь можно существенно сэкономить, купив хорошие конфеты, незатейливые торты или приготовив фруктовый салат.
 
Для деток маме неплохо было бы испечь пряники в виде фигурки собаки. Сделав в прянике дырочку и продев туда ниточку, пряник-символ можно повесить на елку и он станет семейным талисманом.
Пряники-собачки на Новый год 2018 (фото: maisterniasmaku)
 
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Теги: Новый год, собаки, одежда, гороскоп, новогодние праздники, празднование, Китайский Новый год, желтое
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Источник: korrespondent.net

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